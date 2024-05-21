618購物節 蘋果降價參戰

大陸消費盛事電商平台618購物節開跑，蘋果加入戰局，旗下產品大降價，其中高端的iPhone 15系列各平台上降價人民幣1,400元至2,400元不等，最大降幅達兩成，顯示銷量承壓的蘋果正加入價格戰。分析認為，蘋果從未在大陸市場如此大幅度降價，此次降價會是重要轉折點。

被視為蘋果官方直營通路的天貓蘋果旗艦店推出限時優惠，20日晚8時至28日，iPhone 15系列開始降價促銷，其中最新款iPhone 15 ProMax可優惠人民幣2,050元。

具體而言，iPhone 15領券後降價為人民幣4,599元起，優惠便宜1,400元；iPhone 15 Pro券後價為6,099元起，優惠1,900元；iPhone 15 ProMax則優惠最多，達到2,050元，售價7,949元起。

另外，在京東Apple授權店的活動頁面上，iPhone 15活動價為人民幣4,699元起，這也是蘋果加入電商平台以來，極為罕見的天貓旗艦店降價幅度高於授權店。

而在拼多多「百億補貼」下，iPhone15標準版（128G）起售價已下探至人民幣4,498元，iPhone 15 Plus低至人民幣5,358元，iPhone 15 Pro下探至人民幣5,798元，iPhone 15 Pro Max則降至人民幣7,548元，價格更低。

除了手機外，蘋果Apple Watch Series 9、iPad系列、MacBook Air以及AirPods等產品價格也下調。

值得注意的是，自2023年10月至今，蘋果頻繁對新品iPhone 15系列進行促銷，除官網直營通路之外，其他通路價格或還將進一步下跌。上述可知蘋果促銷變頻繁。

每日經濟新聞報導，Canalys高級分析師朱嘉弢表示，蘋果頻繁降價的策略今年應該會延續，但不至於常態化。他指出，蘋果相比於去年的銷量來說是下跌的，所以目前存在銷售壓力，當前蘋果的庫存情況應是相對偏高的（並非不健康），所以促銷降價是符合預期的。

市調機構IDC數據顯示，今年第1季，iPhone在中國市場出貨量較去年同期下滑近7%，排名從上季的第一跌至第四。