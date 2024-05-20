小米汽車SU7用戶成白老鼠？ 雷軍首度揭露「還在路上測試 」

小米集團董事長雷軍日前進行3個小時的SU7駕駛直播，首次公開測試小米城市NOA、高速NOA系統，並收穫3,900萬人次的播放量，雷軍除了發表對於智駕的看法以及小米在這一領域的投入外，還首次向外透露小米SU7仍在測試的消息。

一財網報導，雷軍說：「再告訴大家一個以前沒有講過的資訊，（SU7）這個車隊目前還在測試，我們希望把這一批車跑到15萬、20萬公里，跑完整個生命週期，看看有沒有什麼問題，全部測試完可能會跑1100萬公里。」

雷軍強調，以前的車廠沒有任何一家公司投入過如此大規模的測試。

雷軍公開小米SU7仍在測試的消息後，再次引起了輿論和從業人員的熱議，難道現在買小米汽車的用戶是白老鼠？

多家傳統車企的研發人員表示，雷軍所說的全生命週期測試應該就是傳統車企的地區性路試或全國道路測試，這類測試與台架或場地測試不同，使用場景和強度更接近用戶的實際使用情況，根據企業要求的不同，測試里程通常在15萬~20萬公里不等。

一家合資車企的測試工程師表示，但這類測試肯定會在正式投產（SOP）之前，不會是在交付後還繼續進行，一般產品的耐久測試會分為整車耐久、專項耐久等，部分測試通過台架測試、專業試車道等進行，這類測試可通過換算，等效更長的日常耐久測試里程；除了上述測試外，整車也會在真實道路進行測試，以貼近用戶的真實使用情況；此外在車型改款時，也會進行類似的真實道路測試，但該測試同樣也是在SOP之前進行。

因此有觀點認為，小米SU7測試尚未完成就開始交付，有將用戶當白老鼠的嫌疑。不過亦有人士表示，在上市後還在繼續路測，該車仍在繼續進步。

小米SU7自3月28日正式上市後，成為今年以來市場表現最火熱的產品。5月15日，小米方面稱，小米SU7在43天後就完成了1萬輛的交付成績，小米汽車將繼續提升產能，保證今年10萬輛的交付目標。

但從交付開始，小米SU7就陸續出現多次疑似品質問題，其中包括剎車失靈、失去動力、葉子板脫落等。一位要求匿名的車企路試人員認為，小米SU7葉子板脫落比較「低級」，這本該是路試中應該發現和解決的問題。