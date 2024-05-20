陸國家新聞出版署：5月共96款國產網路遊戲遊戲獲批

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸國家新聞出版署20日晚公告最新遊戲審批訊息，顯示5月共有96款大陸國產網路遊戲遊戲獲批。（新華社）
大陸國家新聞出版署20日晚公告最新遊戲審批訊息，顯示5月共有96款大陸國產網路遊戲遊戲獲批。（新華社）

大陸國家新聞出版署20日發布最新遊戲審批訊息，顯示有96款新批准的大陸國產遊戲。對此，有機構人士認為，隨著版號發放節奏進一步穩定兌現，預計今年大陸遊戲發放總量將有望超過去年版號數量。

據大陸國家新聞出版署網站消息，20日晚，大陸國家新聞出版署公告2024年5月份國產網路遊戲審批訊息，共96款新遊獲批。在遊戲類方面，有多個IP改編遊戲核准版號，並且還包括6款行動裝置兼客戶遊戲，其餘90款均為行動遊戲（含39款休閒益智類行動遊戲）。

每日經濟新聞指出，上述新遊戲名單中，騰訊、網易等頭部大廠的遊戲數量相對較少，主要為三七互娛、愷英網絡、吉比特等廠商。其中，三七互娛的《四季城與多米糯》、愷英網絡的《百工靈》、吉比特旗下的《搏擊雙城：重建》、中青寶的《像素戰神》等遊戲均在本次過審行列。

遊戲產業分析師張書樂分析，「休閒益智遊戲依然是這批版號中的顯眼包，而中小遊戲公司也斬獲頗豐」，版號的發放均衡也會為產業發展帶來更好的平衡性，並讓中小遊戲公司有後勁和向上晉升的突破能力。

此外，有機構人士表示，版號的穩定發放可望將推動更多新品的上線。尤其在接近暑假時刻，遊戲公司開始密集進行新品測試、上線，其中包括騰訊、網易等遊戲公司均將在5月舉行產品發布會，屆時將透露一大批產品進展，市場重點遊戲的上線值得關注。

另，財聯社則提到，今年尚未到年中，但大陸遊戲版號發放數量已超過500款，發放頻率也較去年進一步趨於穩定。截至目前，今年已有570款遊戲獲准（含46款進口遊戲）。機構人士預計今年版號發放總量將超過去年。

截至目前，經統計，大陸2024年共有570款遊戲核准版號，其中，累計發放大陸國產網路遊戲版號524個，進口版號發放46個。

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