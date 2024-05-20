瑞銀汪濤：料今年大陸房產銷量下跌5%至10%

瑞銀投資銀行首席中國經濟學家汪濤20日表示，預期未來2至3個月，大陸房地產銷售和新開工成交量將趨於穩定，房地產銷量將降5%至10%，房屋開工率降15%至20%，而房地產對其GDP增長的拖累略小於去年，但房產市場和整體經濟的風險仍偏下行，不期望出現重大復甦。

汪濤表示，大陸央行在5月17日分別下調首套房和二套房首付比例下限5個百分點至15%和25%，取消房貸利率下限，並下調房屋公積金貸款利率0.25個百分點。目前來看，大陸中央似乎並不打算直接收購開發商未出售房產、或為庫存購買提供直接資金支持，而是鼓勵地方政府以合理價格收購部分商品房庫存用作保障性住房。

汪濤認為，大陸央行為銀行體系提供低成本融資（包括使用再貸款和PSL等）、進而為地方政府提供信貸支持可以有助於推進房地產去庫存，不過具體的庫存購置規模尚不清晰。而作為政策支持的開端，上周大陸央行新設立人民幣3,000億元保障性房屋再貸款。

汪濤進一步說，這需要更多的資金達成該措施，難以衡量具體需要多少資金才能發揮作用。不過，她強調，這將是一個起點，投入多少資金將視乎市場情緒和銷售反應。大陸當局明白房地產行業的重要性，因此若已宣布的措施不足以繼續刺激經濟，將推出更多的措施。

此外，港媒《信報》指出，汪濤預測，若今年市場跌幅超過10%的基準預期，大陸消費復甦將更弱，地方財政將更為困難。 她認為，當局了解穩定房地產行業的重要性，若目前宣布的措施仍不夠，將會推出更多措施。

長期而言，她表示，短期房地產市場可能會過度調整，一旦穩定下來，就視乎需求和供給的基本面。未來的住房需求取決於持續的城市化、收入增長等等。現時新房銷售每年約9億平方米，當房地產市場穩定時，預料新房銷售穩定在每年8.5億平方米左右，意味仍會稍為下降，直言並不期望出現重大復甦或再次增長，只是尋求穩定。

另，汪濤還指，第2季大陸GDP將季比成長將放緩，但低基數可望支撐年增。由於政策支持，維持未來2至3個月房地產銷售和新開工可能觸底的基準預測。如果該預測兌現，這將有助於提振居民信心，促進消費穩定。

汪濤稱，未來幾個月，隨著基數轉低，第2季到3季初出口可望持續年增，實際GDP年增速可能維持在5.3%左右。而在房地產活動穩定的基準情境下，我們預期下半年成長動能維持在4-5%，全年GDP成長率為4.9%。