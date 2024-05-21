國際漁業博覽會 深圳啟幕

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

為期3天的2024深圳國際漁業博覽會17日在深圳會展中心（福田）啟幕，展覽面積4.5萬平方米，匯聚24個國家和地區近500家展商企業參展，1.2萬種水產品亮相。 　　

本屆漁博會別出心裁地融合了舞草龍、魚燈舞、疍家迎親舞、蚝文化歌舞和嶺南醒獅等非遺元素，集合非遺傳承人和沙井、南澳本土漁民參演，用一場漁文化主題秀開啟了展會帷幕。    

中新社報導，本屆漁博會設3展區12大板塊，同期舉辦2場專業論壇及十餘場配套活動。其中，港澳台展區聚集近20家知名漁業企業及各類優質產品。 　　

漁博會首日，中國農業發展集團展位的逾300公斤深海魚王——藍鰭金槍魚開魚秀，吸引了大批觀眾觀賞試吃。現代化海洋牧場裝備產業創新論壇、亞洲國際厨神（深圳）挑戰賽、2024粵港澳大灣區美食文化峰會等精彩上演。

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