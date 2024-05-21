畜博會開幕 上千企業參展

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

第二十一屆（2024）中國畜牧業博覽會暨2024中國國際畜牧業博覽會19日在江西南昌開幕，吸引中外1400餘家企業參展。本屆畜博會涵蓋國內外畜牧業全產業鏈各環節的產品與服務，室內外展覽面積19萬平方米，設置8000餘個展位。

中新社報導，畜博會現場眾多展位內擺滿了各式各樣的自動化畜牧設備，科技感十足。從智能養到線上管理，從育種技術到生產模式，從飼料營養配方到環控設備，各大品牌展商從多業態、規模化、全品類展示新產品、新技術、新工藝等，展現了畜牧業的發展成果和創新變革。

河南一家畜牧設備公司參展工作人員表示，該公司引入國際智能化生產工藝和製造技術，研發出蛋雞、肉雞、育雛、雞蛋包裝、環保設備等一站式養殖供應鏈產品設備。

創辦於2003年的中國畜牧業博覽會，由中國畜牧業協會主辦，是服務於國內外畜牧及相關行業的綜合平台。

飼料

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