畜博會開幕 上千企業參展
第二十一屆（2024）中國畜牧業博覽會暨2024中國國際畜牧業博覽會19日在江西南昌開幕，吸引中外1400餘家企業參展。本屆畜博會涵蓋國內外畜牧業全產業鏈各環節的產品與服務，室內外展覽面積19萬平方米，設置8000餘個展位。
中新社報導，畜博會現場眾多展位內擺滿了各式各樣的自動化畜牧設備，科技感十足。從智能養豬到線上管理，從育種技術到生產模式，從飼料營養配方到環控設備，各大品牌展商從多業態、規模化、全品類展示新產品、新技術、新工藝等，展現了畜牧業的發展成果和創新變革。
河南一家畜牧設備公司參展工作人員表示，該公司引入國際智能化生產工藝和製造技術，研發出蛋雞、肉雞、育雛、雞蛋包裝、環保設備等一站式養殖供應鏈產品設備。
創辦於2003年的中國畜牧業博覽會，由中國畜牧業協會主辦，是服務於國內外畜牧及相關行業的綜合平台。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言