外國人才集聚度 上海持續居首

18日在上海發佈的「上海創新創業生態研究報告」顯示，在優質育才引才機制環境下，上海的全球人才吸引力逐年提升，外國人才集聚度持續位居中國首位。 報告聚焦上海的產業集群、人才集聚、政策服務與支撐體系等多元維度，用大量的成果展示與數據圖表展現上海創新創業的蓬勃生態。 報告中的數據顯示，截至2023年底，上海累計核發「外國人工作許可證」43.4萬餘份，其中外國高端人才（A類）8.3萬餘份，在滬工作的外國人達到7.2萬餘人。

報告指出，從產業方向來看，上海擁有近160家戰略性新興行業上市公司，其中電子核心產業、生物醫藥、新興軟件和新型信息技術服務上市公司數量最多。 報告顯示，上海是中國內地外資企業地區總部最集中的城市。隨著外企的數量增加及業務發展，上海更積極地通過認證外資研發中心等方式引導外資企業在滬發展研發等高價值業務。