上海實體卡 助入境人士移動支付

上海19日起推出「Shanghai Pass」，緩解入境人士移動支付難、預約不便等問題。「Shanghai Pass」是不記名實體卡，採用可預存資金模式（最多不超1000元人民幣），只需在卡中預存現金，便可覆蓋上海公交、地鐵、出租車、輪渡等交通場景，還可免去買門票步驟，直接刷卡支付進入上海多個知名景區。此外，小額資金用不完可退，免除了現金找零的不便。 中新社報導，Shanghai Pass可在中國330多個地級以上城市的公共交通領域使用，基本覆蓋北京、廣州、西安、青島、成都、三亞、廈門等各大旅遊城市。同時，該卡背面的專屬二維碼可提供服務指南、景點推薦、優惠活動等資訊。

此外，遊客可持卡在上海「新世界城」、「第一食品」及遍佈上海的「好德」、「良友」便利店刷卡消費，實現「一卡通上海」，省去小額支付找零等煩惱，為境外來滬人士、手機使用不便人群提供便捷服務體驗。

目前遊客在虹橋機場、浦東國際機場、交通卡自營服務網點等多渠道均可辦理「Shanghai Pass」的購買。