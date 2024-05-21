最大海上光伏電站 連雲港開工

中核田灣200萬千瓦灘塗光伏示範項目19日在江蘇連雲港開工建設。該項目建成後，將成為中國裝機容量和用海面積最大的海上光伏電站。

中新社報導，該項目批准用海面積1875.7761公頃（約2.8萬畝），總投資約98.8億元人民幣。項目建成後可年均提供清潔電能約22.34億千瓦時，年節約標準煤約68萬噸、減少二氧化碳排放177萬噸。該項目配套建設200MW/400MWh儲能電站，目前儲能電站已進入施工衝刺階段，計劃2024年6月底建成投運。

中核江蘇新能源有限公司總經理張綸介紹，該項目將光伏發電站從陸地搬到了海上，具有發電量高、土地占用少、易與其它產業相結合等特點。同等規模的灘塗光伏較陸地光伏可提高5%至10%的發電量。

「項目將以技術提升、海事協同、智能支持保障安全施工」。張綸說，該項目全部採用國產設備，充分借鑒漁光互補光伏項目經驗，採用固定樁基並加大跨度輕型鋼桁架安裝光伏組件，以此減少樁基數量，縮小對海床的擾動。據統計，項目樁基數從原43萬根減少到15.5萬根，數量減少64%，造價降低8%，建設成本得到有效控制。

該項目配套的儲能電站也是江蘇省最大的儲能電站，對推進能源結構轉型升級、助力實現「雙碳」目標。