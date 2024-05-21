藉高端研發 機車市場打造品牌

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
2024北京國際摩托車展在中國國際展覽中心（順義館）開展，220家來自世界各地的摩托車企業齊聚北京。圖為參觀者在展覽上試乘摩托車。（中新社）
2024北京國際摩托車展在中國國際展覽中心（順義館）開展，220家來自世界各地的摩托車企業齊聚北京。圖為參觀者在展覽上試乘摩托車。（中新社）

為期4天的2024北京國際摩托車展覽會昨天（20日）閉幕。大陸的摩托車市場規模穩中有增，品牌格局逐漸清晰，產品結構不斷優化，是「朝陽產業」。

中新社報導，在2024北京國際摩托車展覽會首日，長城汽車發佈了全球首款8缸摩托車—長城靈魂SOUO。董事長魏建軍在發佈會上表示，中國理應擁有自己的高端摩托品牌，此次8缸摩托車的成功研發說明，中國完全有能力打造出令摩友自豪的重機摩托。 　　

魏建軍表示，儘管中國擁有不少摩托車產業鏈，但

高端摩托車的產業鏈仍較少，且整體水平偏低，要通過打造品牌、提供極緻質量和提昇用戶體驗，逐步擴大市場。     　　

杜卡迪中國執行總裁白盧逸表示，在中國騎行與旅遊是多種美妙體驗的合集。杜卡迪將繼續堅定自身品牌的發展方向，為摩托車消費者帶來更加豐富多元的產品。

大陸的摩托車市場價格競爭激烈，與去年相比，今年的北京摩展有不少廠商未參加，包括多次參展的國產品牌春風、賽科龍等，以及一些進口品牌哈雷、印第安、雅馬哈、KTM等。業界表示，一些大品牌摩托車企業選擇不參展可能與2023年摩托車價格競爭有關。在大陸國內市場，中國摩托車銷售總量呈放緩趨勢。據中國摩托車商會統計，2023年，中國摩托車銷量約為1900萬輛，同比下降11.34%。2023年，中國燃油摩托車內銷約586萬輛（不含進口車），下滑2.9%。

KTM、Husqvarna（胡斯瓦那）中國市場部負責人馬新會在北京摩展期間受訪表示，儘管今年未參加北京車展，但KTM會持續在中國市場開展更多活動；與2023年相比，將增加財力和人力投入品牌賽道活動和越野賽事。   　

中國摩托車產業進出口貿易則有不俗表現，尤其海外市場出口穩步向好。據中國摩托車商會統計，2023年中國共出口摩托車約832萬輛，同比增長8.8%。2024年一季度，中國共出口摩托車229萬輛，同比增長36%，創歷史同期新高。 　　 　清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵表示，摩托車產業目前是「朝陽產業」，但要進一步發展，必須設法釋放內需。儘管摩托車產業的產值不高，但目前中國摩托車市場每年能拉動全社會消費額約1萬億元人民幣，因此中國摩托車市場潛力巨大。李稻葵建議，要推動中國摩托車產業的發展，應重新審視並調整限制措施，以釋放、滿足消費者的多樣化需求。

北京 品牌 摩托車

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