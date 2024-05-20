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中國房市仍低迷 1至4月土地出讓收入年減逾10%

中央社／ 台北20日電
中國房市仍低迷，拖累整體經濟未有明顯起色。圖為一名騎士經過天津市的碧桂園住宅建築工地。路透資料照片
中國房市仍低迷，拖累整體經濟未有明顯起色。圖為一名騎士經過天津市的碧桂園住宅建築工地。路透資料照片

中國房市仍低迷，拖累整體經濟未有明顯起色。中國財政部公布，今年前4個月全國稅收收入年減4.9%，土地和房地產相關稅收走弱。而國有土地使用權出讓收入年減10.4%，反映民眾購房意願不足，房企減少買地。

據第一財經報導，中國財政部20日公布最新財政收支情況。今年前4個月中國全國一般公共預算收入約人民幣8.09兆元（約新台幣36兆），年減2.7%，降幅較第一季略為擴大。

中國財政部解釋，收入下滑原因包括2023年中推出4項減稅政策等。扣除這些特殊因素，前4個月全國一般公共預算收入可比成長2%左右，仍略低於第一季。

全國一般公共預算收入由稅收和非稅收入組成，以前者為主。稅收被稱為「經濟晴雨表」。

中國財政部數據顯示，今年前4個月全國稅收收入約6.6兆元，年降4.9%，扣除特殊因素影響後可比成長0.5%左右。在各項稅收中，前4個月與股市相關的證券交易印花稅年減52.7%，主要與證券交易印花稅減半徵稅有關。

數據顯示，前4個月土地和房地產相關稅收有所走弱，其中契稅年減7.1%，較第一季略為擴大；土地增值稅收入增幅由正轉負。

盡管前4個月一般公共預算收入降幅略有擴大，但前4個月全國一般公共預算支出仍年增3.5%，這與財政部4月已下達超過8兆元中央對地方轉移支付指標，及去年底增發的1兆元國債資金加快使用有關。這使前4個月廣義基建投資有7.8%，保持較高增幅。

除了一般公共預算收支外，以地方賣地收入為主的政府性基金，也是中國財政一大重要項目。

中國財政部數據顯示，今年前4個月，全國政府性基金預算收入1.3兆元，年減7.7%；其中地方政府性基金中的國有土地使用權出讓收入約1.05兆元，年減10.4%。

報導表示，地方前4個月土地出讓收入降幅較第一季有所擴大，反映房地產市場持續低迷，居民購房意願不足，房地產開發商資金緊縮，導致地方土地出讓收入減少。

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