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被指產能過剩 中國官員：推動新能源汽車降本擴量

中央社／ 台北20日電

在歐美質疑中國電動車產能過剩下，中國國家發改委產業司副司長霍福鵬今天說，發改委將會與有關方面採取更多務實舉措，推動中國新能源汽車「提質、降本、擴量」，「鞏固和擴大」產業發展優勢。

新華社今天推出「中國經濟圓桌會」訪談節目，霍福鵬在受訪時，作上述表示。

霍福鵬說，在鼓勵新能源汽車消費方面，發改委下一步要推動落實「汽車以舊換新」、「新能源汽車下鄉」、「公共領域車輛電動化」等政策措施，進一步擴大市場規模。

他指出，在加快推動技術進步和創新方面，發改委將支援相關企業加快電動化和智慧化技術研發，「鍛長板（優勢）、補短板（劣勢）」，持續增強產業競爭力

霍福鵬表示，要積極推動新能源汽車產業實現更高品質的發展。且要培育更多中國的「龍頭企業」，不斷提升企業競爭力，同時要更加注重行業龍頭企業和上下游零部件企業的協同配合，增強產業鏈的韌性。

他說，中國的新能源汽車已經在全球形成了「比較優勢」，競爭力主要源於「綠色發展理念引領、完整產業鏈依托、規模巨大市場支撐、開放創新生態促進」。在政策指引下，中國汽車產業加快電動化轉型，新能源汽車產銷量連續9年位居全球首位，保有量超過全球一半。

霍福鵬說，中國新能源汽車動力電池及其關鍵材料全球市場比重超過60%，累計建成了充電基礎設施900多萬具，進入動力電池回收利用「白名單」的企業超過150家。同時，中國擁有全球最大的新能源汽車消費市場，銷量全球比重超過60%。

競爭力 綠色 電動

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