提振股市 傳大陸監管機構本周將與歐洲投資者會面

彭博社引述知情人士透露，大陸市場監管機構計劃本周在歐洲與投資者會面，這是北京當局為增強投資人對中國股市的興趣而採取的廣泛舉措之一。

知情人士稱，中國證監會副主席方星海將於周三在巴黎、周四在倫敦與投資者進行交流。

據彭博看到的會議議程，大陸央行、國家金融監督管理總局和國家外匯管理局的高層官員將發表主旨演講。中國聯通、洛陽鉬業和贛鋒鋰業等15家中國上市公司的高管也將參會。

對於上述消息，負責推廣的主辦方上海和深圳證券交易所未回應彭博社的查詢。

在經歷了三年下跌後，全球投資者近期有重返中國股市的跡象。隨著中國政府加大對市場的支持力道，MSCI中國指數已從1月的低點回升32%，滬深300指數更已自2月低谷反彈16%。

由於對房地產市場拖累經濟的擔憂日盛，上周五中國政府祭出迄今最強穩房地產市場綜合措施，在放鬆房貸政策的同時，設立人民幣3,000億元保障型住房再貸款，並鼓勵地方政府購買未售出的住房。