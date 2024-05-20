快訊

評立院時事遭炎上...范逸臣今記者會搞失聯 主辦單位傻眼致歉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

房市持續低迷 陸官媒：房貸利率有可能將明顯下降

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸央行旗下的《金融時報》稱，若絕大部分城市取消房貸利率下限，未來房貸利率還會有明顯下降。（中新社）
大陸央行旗下的《金融時報》稱，若絕大部分城市取消房貸利率下限，未來房貸利率還會有明顯下降。（中新社）

大陸20日公布5月貸款市場報價利率（LPR）維持不變的同日，中國人民銀行主管的《金融時報》刊文稱，若全國絕大部分城市取消房貸利率下限，未來房貸利率還會有明顯下降。截至4月底，大陸全國343個城市中已有67城取消首購房貸利率下限。

人民銀行日前宣布一攬子政策，包括取消首二套住房個人貸款利率政策下限。有市場人士表示，地方政府進一步穩定房地產市場需要新的政策空間。當前，房地產市場仍處於恢復過程中，房企還有流動性壓力。地方政府也在積極採取措施，支持當地房企應對困難。

報導提到，許多地方政府希望取消當地房貸利率下限的意願強烈。業內人士判斷，若全國絕大部分城市取消房貸利率下限，未來房貸利率還會有明顯下降，這將有助於繼續釋放剛性和改善性購房需求，緩解房企回款壓力。

《金融時報》指出，2022年12月，人民銀行建立首套房貸利率動態調整機制，地方政府可根據該機制自主選擇是否取消當地房貸利率下限，實際上早已開始了有條件的取消實踐。

截至4月底，大陸全國343個城市中已有67城取消首套房貸利率下限。金融機構反映，這些城市的房貸利率下限取消後，利率會有一定下行，但市場經充分競爭後又形成新的較為穩定的均衡水平，對當地新發放房貸有帶動作用。

市場專家預計，此次政策調整後，將有更多城市取消房貸利率下限，個別保留當地下限的熱點城市自主定價空間也會明顯擴大。

中國人民銀行 套房 房地產

延伸閱讀

官媒評21歲「胖貓」分手自殺：網友是幫兇 成流量獵物

華碩搶市 筆電導入陸製CPU 攜手陸企成立聯碩電腦

大陸對台聚甲醛產品反傾銷調查 經濟部：協助分銷、轉型

陸房價續大跌…4部委出「最強力政策 」救市 允地方政府買屋

相關新聞

房市持續低迷 陸官媒：房貸利率有可能將明顯下降

大陸20日公布5月貸款市場報價利率（LPR）維持不變的同日，中國人民銀行主管的《金融時報》刊文稱，若全國絕大部分城市取消...

陸發改委：將採取更多措施 擴大新能源車產業發展

大陸國家發改委產業司副司長霍福鵬表示，將會同有關方面採取更多務實舉措，推動新能源汽車「提質、降本、擴量」，鞏固和擴大產業...

4注射器中企 遭美FDA進口警示

去年11月以來，中國有多家注射器企業被美國FDA給予進口警示，根據FDA的監管程序手冊，移出進口警示名錄應向FDA提交證...

葉劉：港經貿辦性質改變 要留意流亡港人搞事

香港駐倫敦經濟貿易辦事處人員被控違反英國國安法，協助海外情報機關等。香港行政會議召集人葉劉淑儀表示，香港駐倫敦經貿辦的性...

飾金價格飆上3,296元

黃金價格回升至4月的歷史高點，大陸各品牌黃金首飾價格最高已達每公克約人民幣740元（約新台幣3,296元），金店價格已刷...

消費大戲 618電商促銷戰開打

媲美大陸「雙11」的年中消費重頭戲618電商大促銷起跑，自5月中旬以來，各平台公布618玩法，阿里旗下的天貓、電商巨頭京...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。