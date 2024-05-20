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陸發改委：將採取更多措施 擴大新能源車產業發展

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
為推動新能源汽車發展，中國大陸積極布建充電樁。圖為位於貴州黔南布依族苗族自治州龍里縣的一處充電樁。（新華社）
為推動新能源汽車發展，中國大陸積極布建充電樁。圖為位於貴州黔南布依族苗族自治州龍里縣的一處充電樁。（新華社）

大陸國家發改委產業司副司長霍福鵬表示，將會同有關方面採取更多務實舉措，推動新能源汽車「提質、降本、擴量」，鞏固和擴大產業發展優勢。

據新華社報導，霍福鵬指出，在鼓勵新能源汽車消費方面，下一步要推動落實汽車以舊換新、新能源汽車下鄉、公共領域車輛電動化等政策措施，進一步擴大市場規模。在加快推動技術進步和創新方面，將支持相關企業加快電動化和智能化技術研發，「鍛長板、補短板」，持續增強產業競爭力

他表示，要積極推動新能源汽車產業實現更高質量的發展。要培育更多中國的龍頭企業，不斷提升企業競爭力，同時更加注重行業龍頭企業和上下游零部件企業的協同配合，增強產業鏈韌性。

他又稱，中國大陸也是全球最大、最開放的汽車市場之一，歡迎全球汽車企業深度融入中國市場和產業鏈體系，共享發展成果。同時，支持中國企業加強國際合作，為全球汽車產業進一步提升電動化和智能化水平貢獻中國力量。

「中國的新能源汽車已經在全球形成了比較優勢。」霍福鵬說，中國新能源汽車競爭力主要源於綠色發展理念引領、完整產業鏈依托、規模巨大市場支撐，以及開放創新生態促進。

在政策指引下，中國汽車產業加快電動化轉型，新能源汽車產銷量連續9年位居全球首位，保有量超過全球一半。中國動力電池及其關鍵材料全球市場份額超過60%，累計建成了充電基礎設施900多萬台，進入動力電池回收利用白名單的企業超過150家。中國擁有全球最大的新能源汽車消費市場，銷量全球佔比超過60%。

競爭力 電動

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