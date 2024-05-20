寧城貓砂 每日外銷萬噸

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

「這是產品出口的最後一道關，之後打包運往大連港。」每早6點，用半小時抽檢3至5噸貓砂，是蔣志鵬雷打不動的日程。

中新社報導，蔣志鵬在寧城縣貓砂行業摸爬滾打15年，從車間（廠房）工人一步步成長為質檢部主任。得益於「牠經濟」蓬勃發展，貓砂產業在當地勢頭正勁。

寧城縣地處內蒙古自治區東部，坐擁華北地區膨潤土大型礦田，膨潤土保有資源量1641.5萬噸，潛在礦產資源量20億噸。資料顯示，寧城縣是大陸最大的膨潤土貓砂生產基地，產量約占大陸膨潤土貓砂的三分之二，全球貓砂市場份額的20%，堪稱世界貓砂工廠大本營。

蔣志鵬所在的金龍膨潤土有限公司是當地產量最大的貓砂生產企業。最近雖是生產淡季，但企業產量穩定在千餘噸/天，其中一半出口。旺季時滿產得3500噸，打包工人近70名。

寧城縣的貓砂加工企業共31家，這裡車水馬龍，廠房最高兩層，膨潤土原料像一座座小山，生產車間一直轟隆隆……每天，數以萬噸的貓砂被運往全球各地。

這些企業大多起步於20年前的鄉鎮企業，初代貓砂企業家多數是本地鄉民，以幾乎每家都在做外貿，以前日韓和東南亞訂單最多，近年來南美洲客戶也不少。

「我們主做高端貓砂出口，合作商遍布110多個國家和地區。」寧城縣寵愛寵物製品有限公司總經理張勇勝說，中國企業的深耕讓很多外國客戶養成使用球形貓砂的習慣。

市場對貓砂的要求也是企業不斷追求創新的動力。在這裡，提質增效、科技研發是他們的生存秘笈，對市場的迅速響應也是他們共有特點，國外顧客偏愛的咖啡味貓砂，方便寵物出遊的輕質貓砂等，只要客戶有需求，都能第一時間出現在生產線。為節約膨潤土資源，不少企業還在研發摻有植物的混合型貓砂。

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