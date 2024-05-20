福馬同城生活圈 公布10項措施

福建福州市在第二十六屆海峽兩岸經貿交易會開幕式上，發布福馬「同城生活圈」十條措施。福州市每年安排1億元人民幣支持有關福馬產業合作園中馬祖企業的發展；於馬祖設立兩岸貿易集散中心，鼓勵兩岸貿易經馬祖中轉等。

政策提出，支持馬祖居民在福州同等享受當地居民教育相關待遇，可以申請就讀（含轉學）福州中小學、幼兒園，並建立學籍。福州具備招收台灣學生資質的市屬高校，可面向馬祖高中生開展招生。支持推動直接採認台灣地區職業資格工作，在連江設立台胞職業資格服務視窗，就近受理馬祖等地台胞的職業資格直接採認業務。支持馬祖居民在福州置辦不動產，享受福州居民購房辦貸政策，海峽銀行提供10億元專項利率優惠貸款額度，用於支持馬祖居民貸款。支持馬祖設立高端健康管理中心，以發放大健康和旅遊消費券的形式，鼓勵福州居民赴馬祖進行健康遊。

積極推動福州新區與平潭綜合實驗區建立對台融合協同機制，實現一體化、高質量發展。支持符合條件的馬祖地區以及在福州登記註冊的台資企業申報「福州老字號」。支持馬祖地方產品在福州銷售，對符合條件的銷售企業可予以獎勵。對馬祖居民、企業在福州區域內租用市屬國有房產經營馬祖產品，前3年可予以租金減免50%。優化福馬同城通卡辦理方式，積極拓展線上辦理管道，完善提升福馬同城通卡在住房、醫療、教育、交通等領域優待舉措。