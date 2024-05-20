國際招商月 福州獲投資逾5300億

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
5月18日，在福州舉行的第二十六屆海峽兩岸經貿交易會上，參展台企帶來的商品吸引民眾。（中新社）
5月18日，在福州舉行的第二十六屆海峽兩岸經貿交易會上，參展台企帶來的商品吸引民眾。（中新社）

在5月18日於福建福州舉行的「萬商雲集有福之州」全球招商大會上，福州市現場簽約70餘個項目，總投資額超1200億元（人民幣，下同），約新台幣5300億元。

中新社報導，當天，近千家企業參會，包括中金資本、西門子等近百家世界500強、中國500強企業和知名機構代表。2024中國福州國際招商月同時啟動。

福州簽約的一批重大項目，包括辰美光學鏡頭製造基地、冠捷科技綠色智能綜合工廠、新密新能源汽車等項目。涵蓋現代服務業、製造業與農業，涉及新能源汽車、物流與供應鏈平台經濟、新一代資訊技術、紡織功能新材料、跨境電商、生物醫藥、金融等眾多領域。

福州官方人士表示，福州市將以此次大會為契機，以數位、綠色、海洋、文旅等四大經濟引領16條重點產業鏈，通過招商促發展，為福州加快建設現代化國際城市注入動力。

今年是中國福州國際招商月創辦30周年。此次大會在福州海峽會展中心特設招商成果發布區，設置產業鏈招商專區，分鏈條介紹福州市16條產業鏈基本情況、主要政策措施、可供招商載體、招商主攻方向等內容。

大會上，福建省商務廳和福州市、漳州市、南平市、平潭綜合實驗區等分別作投資環境推介，並發布一批投資機遇清單，包括45塊1.1萬畝的產業用地，總投資190億元的14條重大項目合作訊息，涉及投資35.7億元的24條人才需求、資金需求、重大科研成果轉化訊息等。

福建省商務廳廳長黃河明說，福建正在全面建設自由貿易試驗區、21世紀海上絲綢之路核心區，兩岸融合發展示範區等，有眾多先行先試政策，已成大陸全國改革開放政策最優惠省份之一。

「到福建投資興業，不僅能深耕福建整個市場，還能藉助區位優勢，從而拓展中國國內市場，包括全球的市場。」他強調。

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