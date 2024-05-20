兩岸微流行／陸風機安裝 最快2天完工

大陸離岸風電產業快速發展，由招商工業為中鐵大橋局承建的二千噸自升式離岸風電安裝平台十八日在江蘇交付，其具備兩套廿五兆瓦級風機運輸、安裝一體化的施工能力，最快四十八小時內即可完成一台風機安裝，將風電施工效率提升至新水準。

這座被命名為「大橋海風」的平台，是大陸目前樁腿最長，吊高最高，綜合起吊能力最強的第四代風電安裝平台。該平台長一三八公尺、寬五十三公尺，甲板面積近十八個標準籃球場大，就像一座能在全球海域移動的風機安裝「海上工廠」。

此平台擁有四根長一三一公尺、能自由升降的「大長腿」，可在水深七十公尺的海域作業。據介紹，這四根鋼架就是船的樁腿，在施工區域內通過升降系統降下四根樁腿，插入海底的淤泥層，將安裝船頂升至海面以上，安裝船便形成一個穩定的吊運作業平台。隨後，甲板上的吊機起吊風機塔筒、主機和葉片便能開始組裝。

此平台不僅「腿長」還「力大」，其主吊機吊重二千噸，相當於可將一千輛小轎車抬升至五十五層樓高；副鉤吊重八百噸，是目前大陸最大承重，吊高達甲板以上一八○公尺。而其動力定位系統給予平台極強定位、耐波性能，使其能屹立在十六級海風中。

相較於傳統自升式離岸風電安裝平台主要依賴大量船組配合施工，運輸、起重、吊運等綜合作業能力不足，此新平台能將這些步驟整合在一起，實現一體化施工能力，並可容納一二○人在海上生活四十五天。