石化公會：520前夕警告意味濃厚

大陸商務部昨公告，針對自歐盟、美國、台灣和日本的進口共聚聚甲醛（ＰＯＭ）產品，發起反傾銷立案調查，台塑對此表示，將會配合調查，對大陸官方說明並沒有傾銷的情事。

ＰＯＭ為熱塑性塑膠原料，常用於刀柄、汽車等工程零件上，目前也是兩岸經濟合作架構協議（ＥＣＦＡ）零關稅項目之一。據了解，台塑目前ＰＯＭ年產能約四點五萬噸，主要銷售地區為中國大陸、印度與東南亞，第一季營業額約五點三億元、占整體營收占比約百分之一，未來若要課徵反傾銷稅，多少會有影響。

大陸商務部繼聚碳酸酯（Polycarbonate，ＰＣ）之後再度出手，對ＰＯＭ開始反傾銷調查，石化公會表示，會密切觀察後續發展，持續與業者協商對策。但公會也坦言，能做的有限；以先前ＰＣ案為例，台灣業者雖然提出相關資料說明無傾銷情事，但最後仍被課徵百分之九至廿二點四的反傾銷稅，所以兩岸氛圍多少會影響陸方態度。

石化公會指出，共聚聚甲醛雖與不像ＰＣ屬於大宗產品，但產品價值較高，選在五二○前夕展開反傾銷調查，警告意味濃厚，而台灣目前與其他地區簽訂貨貿協定有限，政府應正視石化產品外銷時所面臨的關稅問題。