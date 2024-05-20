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柔道／世錦賽奪銀寫新猷 楊勇緯：不會滿足於此

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飾金價格飆上3,296元

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

金價格回升至4月的歷史高點，大陸各品牌黃金首飾價格最高已達每公克約人民幣740元（約新台幣3,296元），金店價格已刷新之前紀錄，杭州傳出有民眾趁金價高檔連夜賣掉12公斤黃金入袋為安。

多家機構和分析師表示，金價未來仍有上漲空間，或將衝刺每盎司2,500美元。

大陸「520」（意指我愛你）日子即將到來，許多金店業者加強促銷，敦促顧客購買黃金飾品向情人表達愛意，但今年520金價高漲，銷售黃金業者難為。記者探訪上海中國黃金、城隍廟銀樓等門店，19日公定價格為每公克人民733元，但因為520進行促銷活動，每公克再折80元。「除非國際上戰事平息，否則這一兩年黃金價格估計很難跌！」中國黃金銷售人員力促顧客要把握折價機會。

此前，大陸多家金店18日掛牌價再次刷新紀錄，如周生生掛牌價已至每公克約人民幣740元，周大福、曼卡龍、潮宏基等同樣掛出每公克人民幣739元的新高售價。

金價 黃金 520

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