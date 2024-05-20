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消費大戲 618電商促銷戰開打

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
618電商促銷玩新招，天貓、京東等平台陸續宣告取消預售制度，直接現貨開賣。（中新社）
618電商促銷玩新招，天貓、京東等平台陸續宣告取消預售制度，直接現貨開賣。（中新社）

媲美大陸「雙11」的年中消費重頭戲618電商大促銷起跑，自5月中旬以來，各平台公布618玩法，阿里旗下的天貓、電商巨頭京東等平台陸續宣告取消預售制度，直接現貨開賣。外界認為本屆618簡化消費流程有助於提振銷量，同時在各平台術業有專攻的消費趨勢更明顯。

天貓618在20日晚間8時正式開賣，今年主打簡單、實惠；而京東618在31日晚間8時現貨開賣，同時將同步推出百億補貼日活動。在6月上旬，將推出一系列主題活動，包括9.9包郵日、超級直播日、US會員日等。

唯品會則在17日晚間8時拉開序幕，聚焦服飾及相關品項價格力，將在20日晚間8時、5月31日晚間8時、6月15日晚間8時推出限量爆款活動，部分大牌服飾在60天最低價基礎上再直降20%-30%。

值得注意的是，今年取消預售為各平台的共識，這也意味跟過往的電商花招「預售」大促銷告別，消費者不用再忍受漫長的發貨期、難以退款的預售訂金等負面消費體驗。外界認為雖然平台取消預售制度，短期來看會犧牲商品交易額（GMV）收入，但長期來看，該舉是站在消費者立場考慮，向消費者釋放「遠離套路，回歸本質」的善意。

電商報分析，在取消預售制下，電商平台也必須換打法，總體趨勢為簡化流程，回歸商業本質，但這也讓各平台間競爭加劇，試圖通過精準營銷與優質服務來取得消費者關注，因此火藥味不減反增。

阿里巴巴董事局主席蔡崇信近期的專訪中表示，「阿里落後了，因為我們忘記了真正的客戶是誰。」並指出，未能給在應用程式購物的用戶最好的體驗。而阿里巴巴CEO吳泳銘則喊出要注重用戶消費體驗。

綜合陸媒報導，今年業內認為，電商平台分散消費趨勢逐漸浮出水面，年輕消費者開始選擇更專業的平台消費，比如在京東重點關注數碼家電，在淘寶購買日用百貨，在唯品會挑選衣服鞋子等。預計今年618，上述消費趨勢將繼續深化，各個電商平台的核心品類或將率先迎來銷量爆發。

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