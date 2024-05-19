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APEC貿易部長會 大陸呼籲不搞「脫鉤斷鏈」：共享區域經濟紅利

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文出席APEC貿易部長會，呼籲不搞「脫鉤斷鏈」，不建封閉排他的「小圈子」，不採取扭曲市場措施。（人民網）
大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文出席APEC貿易部長會，呼籲不搞「脫鉤斷鏈」，不建封閉排他的「小圈子」，不採取扭曲市場措施。（人民網）

亞太經濟合作會議（APEC）貿易部長會議於5月17日至18日在秘魯第二大城阿雷基帕舉行，據中國大陸商務部網站，大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文率團與會，表示APEC經濟體應摒棄零和思維，不搞「脫鉤斷鏈」，不建封閉排他的「小圈子」，不採取扭曲市場措施。

據大陸商務部，王受文圍繞多邊貿易體制、亞太自貿區建設、貿易便利化和貿易包容性等議題闡述中方立場。

王受文說，中國大陸將繼續全面深入參與世貿組織改革，推動其為解決全球性問題和挑戰發揮更大作用。

他表示，APEC經濟體要加強政策銜接與協調，深化貿易單證數位化、標準互認、跨境電商、供應鏈互聯互通等領域務實合作與規則探索，提升區域貿易便利化水平，讓各經濟體共享區域經濟發展紅利。

但王受文也強調，近年來，個別經濟體頻頻採取單邊主義、保護主義措施，濫用國家安全例外，透過行政和立法手段打壓別國企業，嚴重背離市場規律，既不符合世貿組織規則，也與亞太自貿區的精神背道而馳。

他喊話，APEC經濟體應摒棄零和思維，不搞「脫鉤斷鏈」，不建封閉排他的「小圈子」，不採取扭曲市場措施。

APEC 大陸商務部

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