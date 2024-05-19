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金價走上歷史高位！ 陸老牌黃金品牌準備再度衝刺上市

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
蹭著價格上漲熱度，不少此前上市受阻的一些黃金公司也打算再度嘗試上市，如大陸老牌黃金品牌「老鋪黃金」在衝刺A股失利後，近日轉戰港交所。圖／中通社
蹭著價格上漲熱度，不少此前上市受阻的一些黃金公司也打算再度嘗試上市，如大陸老牌黃金品牌「老鋪黃金」在衝刺A股失利後，近日轉戰港交所。圖／中通社

儘管國際金價近來持續震盪，但有不少分析預期今年大陸黃金的價格將一路看漲。陸媒指出，大陸許多黃金公司也看上此波熱度，部分先前上市受阻的一些黃金公司如老舖黃金也打算再度嘗試衝刺上市。

第一財經指出，17日，黃金、白銀再次暴漲，其中黃金價格回升至4月的歷史高位，同時黃金期貨及現貨價格雙雙逼近歷史高點。周末（18、19日），大陸多家金店火速調高黃金零售價，目前一些大陸頭部品牌的黃金首飾價格已逼近每克人民幣740元（下同）。

鑑於此波價格上漲熱度，不少此前上市受阻的一些黃金公司也打算再度嘗試上市，如大陸老牌黃金品牌「老鋪黃金」即是如此。老舖黃金曾於2020年6月衝刺深交所主板，並計畫2021年4月22日首發上會。但在上會前一天，由於公司尚有相關事項需要進一步查核，遂被取消審核。

而在衝刺A股失利後，老鋪黃金轉戰港交所，不過，其港交所上市之路或也不順利。在去年11月7日向港交所遞交招股書失效後，今年5月13日，老鋪黃金更新招股書更新了2023年經營業績，顯示2021至2023年實現營收分別為12.65億元、12.94億元和31.8億元；淨利為1.14億元、0.95億元以及4.16億元。

實際上，老舖黃金的規模不比香港知名黃金零售商周大福，其去年近32億的收入是由30多家店所創下，並且有別於其他黃金珠寶品牌所採的加盟模式，老鋪黃金所有門市均為自營店。公開數據顯示，截至去年12月底，老鋪黃金在大陸全國13個城市的門市有32家，關閉2家，目前營業的還有30家。

此外，在價格方面，老舖黃金的價格遠高於其他同行。老鋪黃金一個5克的古法金戒指的售價為4,180元（836元/克），而一個重量為25.3克的素金葫蘆吊墜的售價則為2萬2,460元（約877元/克），兩者明顯皆高於其他同行價格。

基於此，老鋪黃金的毛利率也處於業界較高的水準，過去三年的毛利率都超過4成以上。相較之下，老鳳祥、中國黃金等傳統品牌的毛利率均未超過10%；周大福的毛利率也僅23%。

新浪證券分析，在老舖黃金毛利率顯著高於同行的情形下，老鋪黃金品牌高溢價成為公司盈利能力領先的關鍵因素之一。此外，受金價成長等影響，去年老鋪黃金的存貨規模較去年同期成長57%。目前，金價高位震盪，投資者也關注，若黃金價格下降，公司將面臨存貨減損的風險，進而對公司業績產生一定影響。

雖然近期金價有所震盪調整，但目前看來今年黃金的價格一路看漲。蹭著這波熱度，也讓先前上市受阻的一些黃金公司打算再次嘗試衝刺上市。圖／取自風口財經客戶端微博
雖然近期金價有所震盪調整，但目前看來今年黃金的價格一路看漲。蹭著這波熱度，也讓先前上市受阻的一些黃金公司打算再次嘗試衝刺上市。圖／取自風口財經客戶端微博

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