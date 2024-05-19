降公積金貸款利率 陸住建部：30年百萬貸款減21萬利息

大陸房市持續萎靡，官方頻頻出手救市。17日，大陸央行公告房屋公積金個人房屋貸款利率調降0.25個百分點，相關消息立即引發熱議。大陸住建部18日解釋，以金額100萬元（人民幣，下同）、期限30年的首套房公積金個人住房貸款為例，選擇等額本息還款方式，月供將由4270.16元降至4135.57元，單月減約135元，換算總利息支出將減少4.85萬元（約新台幣21.6萬元），強調新政策對繳存人解決住房支援力度將更大。

據大陸住建部主管的「中國建設新聞網」網站消息，住建部官員指出，自2012年以來，累計發放房屋公積金個人房屋貸款12.9兆元，貸款餘額從2.7兆元上升到2023年的7.8兆元，支持近5,000萬繳存人實現住有所居，其中8成以上為購買首套房屋。

他提到，近年來，房屋公積金個人房屋貸款持續維持連年穩定成長，2023年貸款餘額成長近7%，新發放貸款年增超過24%，支持了繳存人的住房消費。

該名官員還表示，此次房屋公積金貸款利率調降0.25個百分點。調整後，5年以下（含5年）及5年以上首套個人房屋公積金貸款利率分別為2.35%及2.85%，5年以下（含5年）及5年以上第二套個人房屋公積金貸款利率分別為2.775%和3.325%。他認為，貸款利率下調，最直接受益的是房屋公積金貸款人。

此外，該名官員再稱，此次貸款利率調整範圍既包括新發放的住房公積金個人住房貸款，也包括存量住房公積金個人住房貸款。2024年5月18日前已發放的個人住房公積金貸款，將從明年1月1日起執行新利率；5月18日（含）後新發放的個人住房公積金貸款，將直接按照調整後的新利率執行。「我們將指導城市住宅公積金管理中心依照規定，做好政策銜接工作，確保繳存人能夠第一時間享受政策優惠。」