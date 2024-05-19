德將管制中國5G設備

外電報導，德國總理蕭茨以及德國主要政界人士近日將召開會議，決定是否迫使其國內電信運營商限制使用中國大陸通訊設備巨頭華為和中興通訊製造的設備。

路透引述知情人士稱，在拖延了數月之後，德國總理蕭茨、內政部長費澤爾（ Nancy Faeser ）和交通部長維辛（ Volker Wissing ）等將會商，瞄準對5G行動網路提出更嚴格的安全要求。

報導稱，德國去年在審查對這兩家中國供應商的依賴後，德國內政部提出了對 5G 網路進行修改的提議。柏林當局一直在重新評估與中國大陸的關係，柏林當局將中國大陸視為合作夥伴和系統性競爭對手，但中國大陸是包括福斯汽車（陸稱為大眾汽車）、奔馳在內的一些德國最著名公司的核心市場。

報導說，圍繞華為和中興通訊的問題反映出柏林當局意識到，可能需要採取強硬的政治措施來迫使德國企業減少對亞洲崛起超級大國的戰略依賴。