加國恐提高陸電動車關稅

經濟日報／ 記者陳宥菘／綜合報導
彭博報導，在美國本周宣布對大陸電動車加徵關稅後，加拿大正考慮跟進這一舉措。(美聯社)
彭博報導，在美國本周宣布對大陸電動車加徵關稅後，加拿大正考慮跟進這一舉措。(美聯社)

美國本周宣布對中國大陸電動車加徵關稅後，外電報導，加拿大正考慮跟進這一舉措。

彭博報導，加拿大國際貿易部長伍鳳儀（Mary Ng）近日在秘魯參加亞太經濟合作組織（APEC）會議期間受訪，談及對中國製造的電動汽車加徵關稅有關問題。報導稱，她在採訪中表示，「我們正在非常仔細地研究這一問題，我們也與美國夥伴進行公開對話」。

報導還稱，當被問及「加拿大是否需要調整對中國製造的電動汽車的關稅以與美國保持一致？」的問題時，伍鳳儀回答稱，加拿大政府正在與美國官員討論有關政策，「我們肯定在考慮這個問題」。

她強調，這項措施僅針對在中國大陸國內生產並出口至海外的電動車。她還稱，加拿大方面的工作重點是在國內生產電動汽車。

美國白宮早前宣布把大陸電動車關稅稅率從25％提升至原來的四倍達100%；加拿大目前只對中國大陸汽車徵收6%的小額關稅。

加拿大總理杜魯道領導的政府已與本田汽車、大眾汽車等汽車製造商簽署協議，要求這些製造商在加拿大人口最多的省份安大略省生產電動汽車、電池或零部件，預計增加上萬個就業機會，加國政府也將給予稅收抵免。

美國等西方國家近期加大指控中國大陸大規模的補貼和非市場行為，導致產能過剩，但中方一再否認這一指控，稱此舉嚴重干擾了中美正常的經貿往來。

加拿大 美國 電動汽車

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