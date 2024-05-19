插電混合動力車 銷售熱

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

【記者林宸誼／綜合報導】大陸電動車市場中，插電式混合動力車（PHEV）展現出比純電動汽車（EV）更大市場機會。車企競相打響插電式混合動力車（PHEV）技術「突圍戰」。比亞迪計劃本月推出第五代DM-i混動技術，下一代吉利雷神電混平台也將在今年發布，而上汽榮威已正式對外發布DMH技術品牌

中國汽車工業協會（中汽協）數據顯示，今年前四月，大陸新能源汽車銷量達到293.9萬輛，年增32.3%。其中，純電動車型銷量182.4萬輛，年增12.8%，而插混車型銷量為111.5萬輛，儘管仍不及純電動車型，但增速卻高達84.5%。

插電式混合動力汽車（PHEV），就是介於純電動汽車與燃油汽車兩者之間的一種新能源汽車，既有傳統汽車的發動機、變速器等，也有純電動汽車的電池、電動機、控制電路，而且電池容量更大，有充電介面；它綜合了純電動汽車（EV）和混合動力汽車（HEV）的優點，既可實現純電動、零排放行駛，也能透過混動模式增加車輛的續航里程。

為此，各家自主品牌都推出當家插混技術，包括比亞迪DM-i、吉利雷神、奇瑞鯤鵬等。

不同於中外合資車企主導的傳統燃油車市場，在插混市場領域，大陸國產自主品牌汽車占據著國內市場的絕對優勢地位，其中尤以比亞迪為甚。

資料顯示，過去一年，大陸插混市場銷量排在前七名的均為比亞迪集團旗下車型，吉利、長安、長城等自主品牌旗下車型也均出現在前15名的榜單上；而合資品牌插混車型則排在30名外。

界面新聞報導，市場調研機構Counterpoint Research研究分析師穆克赫（Abhik Mukherjee）指出，與純電動車相比，插混動力車能夠消除駕駛的里程焦慮，而且價格普遍與同級別的純電車型相當或更低。

品牌 榜單 電動汽車

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