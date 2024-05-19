上海自貿區放寬數據出口

外電報導，上海市編制了一份無需安全評估即可傳輸至海外的數據清單，在為期一年的試點計畫中，在特斯拉上海工廠所在的「上海自貿臨港片區」註冊的企業，可以將清單上的數據轉移到海外，無需進一步的安全評估。

路透報導，這是中國大陸試圖吸引外資以提振低迷經濟之際，備受期待的舉措。包括金融公司和汽車製造商等在內的外國公司，例如特斯拉一直在遊說北京當局允許跨境共享資訊。

大陸中央在2022年制定的規則要求所有與國內營運相關的「重要」數據離岸傳輸，必須經過國家網路信息辦公室的安全審查，這導致了數據傳輸的無限期延遲，以及許多外國公司的混亂和擔憂。

報導稱，作為中國門戶的上海政府，在智慧網聯汽車、共同基金和生物醫藥三個領域編制了第一批「普通數據」。據路透看到的一份政府文件稱，這些領域對數據傳輸的監管需求最少。該文件還詳細介紹了臨港成為跨境數據中心的更廣泛計畫，以及三個領域被歸類為「普通數據」的具體場景。

該報導得到臨港當局的確認，並在其網站上宣布了這一計畫。根據臨港網站17日發布消息，新公布的數據傳輸規則立即生效。

文件稱，上海市政府的「普通數據」清單將隨著時間的推移而擴大。