特斯拉擬在陸建資料中心

為推動「全自動駕駛」（FSD）系統全球部署，特斯拉計劃在大陸蒐集數據，並建立數據中心（資料中心），進行數據處理以及為自動駕駛技術訓練演算法。知情人士稱，這是特斯拉CEO馬斯克戰略轉變的一部分，先前他曾堅持將在大陸收集的數據轉移至海外處理。

路透報導，目前尚不清楚特斯拉是否會同時採用數據傳輸和本地數據中心兩種方式，還是將兩種方式視作平行計畫。

此舉凸顯在電動汽車需求放緩、競爭加劇的情況下，特斯拉正加速押注人工智慧（AI）技術的突破。在美國試圖限制AI技術向中國大陸輸出之際，特斯拉推動更充分地利用中國車輛的數據，開發其自動駕駛技術。

消息人士表示，在大陸建立一個用於FSD技術開發的數據中心，特斯拉將需要與當地夥伴合作。此外，特斯拉還將面臨一個潛在的硬體採購挑戰。

知情人士透露，特斯拉已與美國晶片巨頭輝達進行談判，雙方討論為大陸數據中心購買伺服器圖形處理器（GPU）的問題。然而受美國制裁影響，輝達被禁止在大陸銷售最先進的晶片。

馬斯克曾於4月28日對大陸展開不到24小時的訪問行程，引起世界關注。報導指，在與中方官員會面時，馬斯克試圖為特斯拉的數據傳輸許可鋪平道路，並在一定程度上提高了特斯拉在大陸建設數據中心的可能性。其中一名人士表示，馬斯克還討論了特斯拉未來將FSD系統，授權給大陸電動汽車製造商的可能性。

大陸是特斯拉的第二大市場，並且特斯拉在大陸廣受歡迎，並「具有相較於其他外國車企的獨特地位」，是第一家在大陸無需與當地製造商組建合資企業，就能營運的國際汽車製造商。

彭博報導稱，馬斯克此前訪華凸顯了特斯拉重回正軌的緊迫感。特斯拉正努力應對需求疲軟和競爭加深的問題，如果FSD軟體在大陸獲得批准，可能有助於該公司奪回部分市占。

目前特斯拉在大陸的競爭對手也在推出類似的自動輔助駕駛產品，以取得相對於特斯拉的優勢。

有專家表示，大陸擁有複雜的交通條件，這為更快地訓練自動駕駛演算法提供了更多的場景。此前，大陸官媒《中國日報》報導，特斯拉已向上海提出落地「無人駕駛計程車」的申請。報導指出，中方或先支持其在境內測試、作示範，但暫未完全批准FSD全面落地。