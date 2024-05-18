2珍奶連鎖店上市遇滑鐵盧 大陸市場恐泡沫化？BBC點背後原因

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
上個月，大陸第3大珍珠奶茶連鎖企業「茶百道」在港股上市，沒想到上市首日就跌破發，至今仍未恢復。先前來自深圳「奈雪的茶」也遭遇相同情況，自從近3年前在香港上市以來，股價已下跌超過80%。（彭博）
上個月，大陸第3大珍珠奶茶連鎖企業「茶百道」在港股上市，沒想到上市首日就跌破發，至今仍未恢復。先前來自深圳「奈雪的茶」也遭遇相同情況，自從近3年前在香港上市以來，股價已下跌超過80%。（彭博）

珍珠奶茶從1980年代起源於台灣，到如今風靡全球，但最近大陸有2家珍奶連鎖店，股票上市遭遇滑鐵盧，至少還有兩家企業正在籌備上市。BBC點出背後原因，包含香港持續疲軟的市場情緒，以及珍奶產業本身競爭激烈等問題。

BBC報導，根據估計，目前僅大陸就有50萬家珍奶店，是個巨大的飲料市場，去年珍奶產業的產值約有人民幣1,450億元（新台幣6,555億元）。

市場趨勢研究機構「凱度消費者指數」（Kantar Worldpanel）的虞堅認為，「創新」是珍奶產業成功的關鍵，靠著不斷推出新口味和配方，來擄獲消費者的青睞，這種策略也幫助奶茶連鎖店向大城市以外的地區擴展。

今年年初，大陸門店數量排名第一和第二的連鎖企業，蜜雪冰城和古茗控股，提交了在港交所上市的申請。

上個月，大陸第3大珍珠奶茶連鎖企業「茶百道」在港股上市，沒想到上市首日就跌破發，至今仍未恢復。先前來自深圳「奈雪的茶」也遭遇相同情況，自從近3年前在香港上市以來，股價已下跌超過80%。

分析師指出，造成這些表現疲軟的原因有很多，其中包括對整個香港股市的擔憂。法國外貿銀行亞太區資深經濟學家吴卓殷指出，香港市場情緒持續疲軟，是造成茶百道上市失利的主要原因。

一些人則關注珍奶產業本身問題。光大證券國際策略師伍禮賢認為，珍奶產業進入門檻相對較低，導致競爭加深，許多企業會靠著不斷開設新門市，來維持收入成長。然而這種策略可能會導致毛利率下降，因為公司面臨和門市營運、管理相關的更高成本。

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