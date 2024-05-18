反制核汙水排海？大陸海關傳取消日本水產商設施登記

日本福島核汙水排海持續影響中日關係穩定。日本共同社17日引述日本政府消息人士報導，大陸海關部門自5月起，取消了日本境內水產品出口企業所有加工和儲存設施的註冊登記。據指出，這將導致日企無法向大陸輸出日本水產。

事實上，日本自去年8月24日排放東京福島第一核電站核汙水入海後，大陸隨即暫停進口日本水產品，大陸自去年9月從日本進口的水產品已徹底「歸零」。但直至今年4月，水產品相關設施的註冊都維持有效。

日本首相岸田文雄去年11月曾與大陸國家主席習近平在舊金山舉行會談。岸田要求中方「立即取消」暫停進口日本水產品的限制，不過兩人未達成共識。但雙方同意本著負責任和建設性的態度，通過對話找到解決問題的辦法。

近期，日本東京電力公司在17日啟動了第6輪核汙水排海作業，本輪排放將於6月4日結束，排放量約7,800噸。

至今，中方繼續以「核污染水」指稱日方所使用的「處理水」，暫停進口日本水產品的做法也未見變化。

俄羅斯總統普亭近日訪問大陸，中俄元首會晤後發布的聯合聲明還提到，「雙方對日本向海洋排放福島『核汙染水』表示嚴重關切，要求日本以負責任方式安全處置福島『核汙染水』，接受嚴格國際監測，尊重有關國家開展獨立監測的要求。」

日本官房長官林芳正17日反駁了上述的說法，稱對違反事實的發言感到非常遺憾，已通過外交途徑向中俄提出了抗議。

另，報導稱，日本貿易振興機構（JETRO）等正在加緊在歐美和東南亞等地，開拓取代大陸的水產品銷售渠道。