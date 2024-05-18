快訊

美式跟拿鐵哪個比較傷胃？每早一杯咖啡「少做1件事」竟致胃潰瘍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

跟進美國？ 加拿大考慮提升中國大陸電動車關稅

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
彭博報導，在美國本周宣布對大陸電動車加徵關稅後，加拿大正考慮跟進這一舉措。(美聯社)
彭博報導，在美國本周宣布對大陸電動車加徵關稅後，加拿大正考慮跟進這一舉措。(美聯社)

美國本周宣布對大陸電動車加徵關稅後，彭博報導，加拿大正考慮跟進這一舉措。

加拿大國際貿易部長伍鳳儀（Mary Ng）在秘魯參加亞太經濟合作組織（APEC）會議期間受訪表示，「我們正在非常仔細地研究這一問題，我們與美國夥伴進行了公開對話」。

美國白宮早前宣布把大陸電動車關稅稅率提升至原來的四倍，達100%；加拿大目前只對大陸汽車徵收6%的小額關稅。

被問及上升幅度會否與美國保持一致時，伍鳳儀僅重申，加拿大政府正與美國官員進行討論，「我們絕對在考慮這個問題」。她並強調，這項措施僅針對在大陸國內並出口至海外的電動車。

加拿大總理杜魯道領導的政府已與本田汽車、大眾汽車等汽車製造商簽署協議，要求這些製造商在加拿大人口最多的省份安大略省生產電動汽車、電池或零部件，預計增加上個就業機會，加國政府也將給予稅收抵免。

美國等西方國家近期加大指控中國大陸大規模的補貼和非市場行為，導致產能過剩，但中方一再否認這一指控，稱此舉嚴重干擾了中美正常的經貿往來。

加拿大 美國 電動汽車

延伸閱讀

培養國際競爭力！企業家兒女及名人熱衷留學溫哥華

美國對大陸電動車發動貿易戰 陸學者時殷弘：大選需要

中國留學生刷爆百萬逃回中? 網炸鍋疑段子

憂國安 雷蒙多：今秋對中聯網汽車發限制令

相關新聞

10年來新低！兩岸貿易依存度降 陸對台漸成非「必要條件」

台灣去年對中國（含香港）貿易總額占對外貿易總額28.57%，創下10年來新低，背後原因包括中美貿易戰、中國勞力成本飆升等...

路透：是否限制使用中國5G設備 德國領導人將很快決定

路透報導，知情人士稱，包括德國總理蕭茨在內的德國主要政界人士將很快召開會議，決定是否迫使電信運營商限制使用中國華為和中興...

盼吸引特斯拉等外資 上海政府放寬數據出口限制

路透社獨家報導，根據路透看到的一份政府文件，上海編制了一份無需安全評估即可傳輸至海外的數據清單，這是中國大陸試圖吸引外資...

房價續大跌 陸開放地方政府買屋

大陸國家統計局昨天公布四月七十個大中城市商品住宅銷售價格按月、按年跌幅均進一步擴大，且均創下逾八年最大單月跌幅。大陸國務...

華為平板在陸市占稱冠 占有率36%狠甩蘋果逾十個百分點

國際數據公司（IDC）公布2024年第1季大陸平板電腦市場季度報告。根據數據顯示，大陸平板電腦市場出貨量為713萬台，年...

台人赴陸工作熱度不再 人數連續8年遞減

行政院主計總處統計資料顯示，國人赴中國（含港澳）工作人數連續8年遞減，2014至2021年期間連年下滑；受到COVID-...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。