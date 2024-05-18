跟進美國？ 加拿大考慮提升中國大陸電動車關稅

在美國本周宣布對大陸電動車加徵關稅後，彭博報導，加拿大正考慮跟進這一舉措。

加拿大國際貿易部長伍鳳儀（Mary Ng）在秘魯參加亞太經濟合作組織（APEC）會議期間受訪表示，「我們正在非常仔細地研究這一問題，我們與美國夥伴進行了公開對話」。

美國白宮早前宣布把大陸電動車關稅稅率提升至原來的四倍，達100%；加拿大目前只對大陸汽車徵收6%的小額關稅。

被問及上升幅度會否與美國保持一致時，伍鳳儀僅重申，加拿大政府正與美國官員進行討論，「我們絕對在考慮這個問題」。她並強調，這項措施僅針對在大陸國內並出口至海外的電動車。

加拿大總理杜魯道領導的政府已與本田汽車、大眾汽車等汽車製造商簽署協議，要求這些製造商在加拿大人口最多的省份安大略省生產電動汽車、電池或零部件，預計增加上個就業機會，加國政府也將給予稅收抵免。

美國等西方國家近期加大指控中國大陸大規模的補貼和非市場行為，導致產能過剩，但中方一再否認這一指控，稱此舉嚴重干擾了中美正常的經貿往來。