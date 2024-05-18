路透：是否限制使用中國5G設備 德國領導人將很快決定

路透報導，知情人士稱，包括德國總理蕭茨在內的德國主要政界人士將很快召開會議，決定是否迫使電信運營商限制使用中國華為和中興通訊製造的設備。知情人士稱，在拖延了數月之後，總理蕭茨、內政部長費澤爾（Nancy Faeser）和交通部長維辛（Volker Wissing）之間的會談，將瞄準對5G行動網路提出更嚴格的安全要求。

報導稱，去年，在審查強調德國對這兩家中國供應商的依賴後，內政部提出了對 5G 網路進行修改的提議。柏林一直在重新評估與中國的關係，柏林將中國視為合作夥伴和系統性競爭對手，但中國是包括大眾汽車、奔馳 在內的一些德國最著名公司的核心市場。

報導說，圍繞華為和中興通訊的問題反映出柏林意識到，可能需要採取強硬的政治措施來迫使德國企業減少對亞洲崛起超級大國的戰略依賴。