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盼吸引特斯拉等外資 上海政府放寬數據出口限制

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
在上海自貿區臨港片區註冊的企業可將清單上的數據傳出中國，無需事前安全審查。
在上海自貿區臨港片區註冊的企業可將清單上的數據傳出中國，無需事前安全審查。

路透社獨家報導，根據路透看到的一份政府文件，上海編制了一份無需安全評估即可傳輸至海外的數據清單，這是中國大陸試圖吸引外資以提振低迷經濟之際，備受期待的舉措。

包括金融公司和汽車製造商等在內的外國公司，例如馬斯克特斯拉，在北京出於國家安全目的加強對國內產生數據的控制後，一直在遊說中國當局允許跨境共享資訊。2022年制定的規則要求所有與國內營運相關的「重要」資料離岸傳輸必須經過中國國家網路信息辦公室的安全審查。這導致了數據傳輸的無限期延遲，以及外國公司的混亂和擔憂。

報導稱，作為中國市場和商業之都的上海政府，在智慧網聯汽車、共同基金和生物醫藥三個領域編制了第一批「普通數據」。政府文件稱，這些領域對資料傳輸的監管需求最少。

文件顯示，在為期一年的試點計畫中，在特斯拉上海工廠所在的「上海自貿臨港片區」註冊的企業，將可以將清單上的資料轉移到海外，無需進一步的安全評估。

該文件詳細介紹了臨港成為跨境資料中心的更廣泛計劃，以及被歸類為「普通資料」的三個部門的具體場景。

路透社首先根據該文件報告的細節進行報導，其後得到臨港當局的確認，並於週五下午晚些時候在其網站上宣布了這一計劃。根據臨港網站消息，新公佈的資料傳輸規則立即生效。

對於汽車業來說，這些數據包括採購和庫存等製造資訊、汽車設計和測試等研發資訊、售後服務資訊以及二手車銷售資訊。

一位直接了解此事的人士表示，週五，上海市政府與特斯拉、福特和寶馬等外國公司舉行了關於這一新計畫的活動。上海的試點計畫要求企業遵循更明確跨境資料傳輸的要求。數據傳輸許可是馬斯克上個月會見中國政府高級官員時的一個話題。直到最近，特斯拉一直致力於獲得中國監管部門的批准，將其電動車產生的數據轉移出中國，用於其「全自動駕駛」系統。

特斯拉正在推進一項計劃，利用來自中國的數據推動自動駕駛系統的全球開發，這些數據可以在中國境內進行處理，這是馬斯克戰略轉變的一部分。

文件稱，上海市政府的「普通數據」清單將隨著時間的推移而擴大。而除了上海之外，國家網路空間安全機構去年九月表示，正在考慮放棄對國際貿易等某些活動的資料出口安全評估。

上海 特斯拉 馬斯克

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