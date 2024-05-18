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70城市上月房價重挫

經濟日報／ 記者陳宥菘／綜合報導

大陸國家統計局數據顯示，4月70個大中城市商品住宅銷售價格按月、按年跌幅均擴大。路透測算，按月、按年分別跌0.6%及3.1%，跌幅比前月擴大0.3和0.9個百分點，均創下逾八年最大單月跌幅。

大陸房市深陷疲軟態勢，按月來看，4月一線城市新建商品住宅售價下跌0.6%，降幅擴大0.5個百分點，二、三線各跌0.5%及0.6%，都擴大0.2個百分點；按年來看，一線新建商品住宅年減2.5%，降幅擴大1個百分點；二、三線年減分別達2.9%、4.2%，跌幅各擴大0.9及0.8個百分點。

二手房跌幅更恐怖，一線城市二手住宅銷售價格年減8.5% ，降幅比上月擴大1.2個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別下降8.0% 、7.5% 、10.2%和8.5% 。

二、三線城市二手住宅銷售價格年減6.8%及6.6% ，降幅均較上月擴大0.9個百分點。

近期有愈來愈多城市加大救房市力度，已有超過50個城市鬆綁限購政策，其中杭州、西安、成都等超過20城已全面取消限購措施；有超過50城表態支持住房「以舊換新」。

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