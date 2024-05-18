房價續大跌 陸開放地方政府買屋

大陸國家統計局昨天公布四月七十個大中城市商品住宅銷售價格按月、按年跌幅均進一步擴大，且均創下逾八年最大單月跌幅。大陸國務院宣布地方政府可以收購部分商品房用作保障性住宅（社會住宅），意即允許地方收購過剩住房，是迄今以來最強而有力救房市措施。

大陸房市深陷疲軟態勢，四月一線城市新建商品住宅售價下跌百分之零點六，降幅擴大零點五個百分點，二、三線各跌百分之零點五、零點六，都擴大零點二個百分點；按年來看，一線新建商品住宅年減百分之二點五，降幅擴大了一個百分點；二、三線年減分別達百分之二點九、四點二，跌幅各擴大零點九及零點八個百分點。

二手房跌幅更恐怖，一線城市二手住宅銷售價格年減百分之八點五，降幅比上月擴大一點二個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別下降百分之八、七點五、十點二和八點五。二、三線城市二手住宅銷售價格年減百分之六點八及六點六。

為救房市，中國人民銀行（大陸央行）昨連發三箭，包含下調首套住房最低首付款（頭期款）至最低百分之十五，取消個人房貸利率下限，以及下調公積金貸款利率。

路透引述麥格理首席中國經濟學家胡偉俊分析稱，大陸政府介入購買住房庫存，是一個積極且令人鼓舞的方向，但關鍵問題是誰來提供資金及最終提供多少資金。澳新銀行首席大中華區經濟學家楊雷文表示，政策表明北京當局意識到房地產市場的狀況亟待解決，這是大膽的一步，地方政府如何有財力來完成中央的任務是一個懸而未決的問題。

最新官方數據顯示，今年一至三月大陸新房待售面積為三點九五億平方公尺（約一點一九億坪），較去年同期成長百分之廿四。天風證券分析師估計，購買全部將花費近一兆美元。

近期有愈來愈多城市加大救房市力度，已有超過五十個城市鬆綁限購政策，其中杭州、西安、成都等超過廿城已全面取消限購措施；有超過五十城表態支持住房「以舊換新」。

新華社報導，「全國切實做好保交房工作」視訊會議昨日在北京召開，大陸國務院副總理何立峰出席會議並講話。他要求繼續堅持因城施策，打好商品住房爛尾風險處置攻堅戰，紮實推動保交房、消化存量商品房等重點工作。