大陸首批30年超長期國債發售 規模達人民幣400億元

為提振經濟，大陸財政部昨（17）日開始發售首批30年期超長期特別國債，規模達人民幣400億元，這是今年超長期特別國債的首次發行。20年期和50年期特別國債將分別於5月24日和6月14日開始首批發售。

大陸財政部本周一宣布發行「超長期特別國債」，期限包含20年、30年、50年，外界預估規模將達人民幣1兆元。

據報導，今年發行的超長期特別國債，包含20年期人民幣3,000億元、30年期6,000億元、50年期1,000億元，計畫11月底前完成。主要用於投資能源安全、糧食安全及高水平科技發展等建設。

東方金誠研究發展部總監馮琳表示，超長期限特別國債的發行，可以更好匹配長期限專案融資需求、提升資金使用效率，增強財政對長期限專案的資金保障能力。另有分析認為，預計大陸央行可能降準降息，以採取對應的貨幣政策配合特別國債發行。

值得一提的是，大陸歷史上僅發行過三次特別國債，都是在經濟動盪時刻，分別是在1998年、2007年金融危機，還有2020年疫情爆發時期。這是大陸第四次發行特別國債，外界多認為是為了刺激和拉抬萎靡不振經濟中一些重點行業和重點建設的復甦與發展。首期30年期特別國債為固定利率附息券，票面利率由56家金融機構承銷團進行競爭性招標後確定為2.57%。

據了解，本次發行的超長期特別國債屬於記帳式國債，大陸財政部透過政府債券發行系統向金融機構進行競爭性招標，隨後得標金融機構在債券市場中進行分銷和交易，個人投資者也可以透過銀行櫃檯、證券公司等管道購買。