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福州海交會推動兩岸合作 工商團體、學者分享趨勢觀點

經濟日報／ 大陸中心／福州報導
第26屆海峽兩岸經貿交易會16日在福州開幕。 圖/聯合報系福州傳真
第26屆海峽兩岸經貿交易會16日在福州開幕。 圖/聯合報系福州傳真

第26屆海峽兩岸經貿交易會16日在福州開幕，歷經30年的發展，已成為海峽兩岸享有盛名的綜合性經貿交流平台。

當天下午，2024兩岸商業合作交流活動舉行，兩岸100多家工商團體參會，知名學者、工商團體代表現場分享趨勢觀點，凝結兩岸智慧力量。

兩岸商業合作交流活動透過主旨演講、圓桌對話、簽約對接等形式，致力推動兩岸工商團體交流合作，加強兩岸產業對接，打造共同市場。

國台辦經濟局局長張世宏出席活動並表示，在海峽兩岸經貿交易會期間，主辦此次商會交流活動，兩岸重要工商團體在推進兩岸產業合作，充分的交換意見，很有意義。

大陸全國台企聯會長李政宏也說，本次活動的舉辦可謂適逢其時，內容豐富多彩，政策解讀、成果展示、主旨演講，以及兩岸商會的交流，互動與協作。為廣大台商呈現了眾多機遇和廣闊的平台，相信必將吸引更多的台商、台胞、台青到福建生活工作、投資興業，扎根發展。

台灣省商業總會理事長蔡國洲，以「加強兩岸產業合作，打造兩岸共同市場」為主題，作了主旨演講。他並提到，為進一步開發物流運輸、觀光旅遊、醫藥生技、家具美容等領域，不同行業內的理監事形成參訪團，希望透過展會的系列活動，了解當地最新的投資情況以及未來的規畫。

此外，海峽兩岸農業生物科技交流中心、福州市台胞台企交流服務中心、海峽金融商貿融合發展中心授牌儀式同期舉辦。共簽約全國台企聯數經辦—阿拉丁智能戰略合作項目、福馬生態養殖箱戰略合作項目、台灣天一本草項目落地兩岸通科技中醫產業創業園合作項目、海峽兩岸時尚創意產業園共建合作項目、台灣「翁財記」商標品牌無形資產資本化運作合作項目、兩岸商協會協同發展合作項目等。

台商

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