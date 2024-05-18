陸工業復甦4月增加值年增6.7% 消費意外放緩

大陸國家統計局最新數據顯示，4月消費和投資意外放緩，而工業增加值超出預期。隨著製造業復甦步伐加快，4月規模以上工業增加值年增6.7%，較前月增加2.2個百分點。不過，社會消費品零售總額年增2.3%，較上月下跌0.8個百分點，意外減速；前四月全國固定資產投資年增4.2%，亦略遜於預期。整體來看，4月經濟數據好壞參半。

大陸國家統計局發言人劉愛華指出，受惠於宏觀政策持續協同發力，加上出口加速拉動，工業生產成長已加快。4月有超過八成產業增速回升。在一系列穩外貿政策作用下，工業出口交貨值持續回升，帶動電子、紡織等出口占比較高的產業持續復甦，是工業生產加快的重要原因之一。

大陸工業、消費以及投資數據

數據顯示，4月規模以上裝備製造業增加值年增9.9%，較前月加快3.9個百分點，回升幅度較大。其中，汽車製造業年增16.3%，電腦通訊和其他電子設備製造業年增15.6%。相關產品中成長比較快的，比如說動車組產量年增212.5%；新能源汽車成長39.2%，5G智慧型手機成長18.7%。

劉愛華表示，製造業採購經理指數（PMI）已連續兩個月處於擴張區間，規模以上工業企業獲利年增率已連續三季成長，這些因素將會對工業經濟持續回升形成強力支撐。

不過，大陸4月社會消費品零售總額人民幣3兆5,699億元，年增2.3%，增速創2023年2月以來新低。主要是受假期天數減少、同期基數較高等因素影響。今年前四月社會消費品零售總額規模突破人民幣15兆元，年增4.1%，市場銷售總體保持恢復態勢。

另外，大陸今年前四月固定資產投資（不含農戶）人民幣14兆3,401億元，年增4.2%，增速比第1季回落0.3個百分點。其中，民間固定資產投資7兆3,913億元，年增0.3%。劉愛華指出，原因與南方部分地區雨澇災害影響了工程進度有關，但整體來看，今年在積極擴大有效投資相關政策帶動下，固定資產投資整體維持穩定成長。

前四月全國房地產開發投資人民幣3兆928億元，年減9.8%；其中，住宅投資人民幣2兆3392億元，下降10.5%。前四月房屋新開工面積2億3510萬平方公尺，下降24.6%。

劉愛華指出，隨著政府投資的帶動和放大作用不斷顯現、市場信心和預期不斷增強、民間投資積極性逐步恢復以及項目要素保障的不斷強化，有效投資的關鍵作用有望得到進一步發揮。