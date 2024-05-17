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美國對大陸電動車發動貿易戰 陸學者時殷弘：大選需要

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
美國近日宣布對大陸生產的電動車等產品課徵高關稅。圖為去年雙方領導人拜登（右）與習近平於舊金山會談後散步。（新華社）
美國近日宣布對大陸生產的電動車等產品課徵高關稅。圖為去年雙方領導人拜登（右）與習近平於舊金山會談後散步。（新華社）

美國總統拜登（Joe Biden）近日宣布對大陸製造的電動車課徵100%關稅，還涉及諸多產品，形同新一波「貿易戰」開打，大陸國際關係學者解讀，這是由於美國拜登大選需要，且此舉會大大鼓勵歐盟經過調查後也對大陸電動車採取高關稅政策。

中國人民大學退休教授時殷弘近日接受本報專訪時，分析美國對大陸此波發動的貿易戰。他指出，多種美國對中國大陸貿易戰、高關稅戰的升級與擴展，最大的特點是非常迅速。

他表示，美國一向對大陸電動車課徵關稅為25%「就夠高了」，去年大陸只有在美國市場賣掉2000輛，但此次拉高關稅的問題在於，「會大大鼓勵歐盟經過調查對大陸電動車採取高關稅政策」。而大陸電動車於歐盟是非常巨大的市場，儘管歐盟不會像美國一樣有這麼高的稅率，因為歐盟國家也在中國大陸製造汽車。

就產量與銷售問題，時殷弘直言「大家都要吃飯，至於為了吃飯找什麼理由，這是另外一個問題」。儘管歐盟目前還沒做決定，但他認為這已不可逆。至於其他市場，包含俄國、第三世界除了印度之外還有很大市場，但時殷弘認為這個市場不可靠，一旦政局發生變化，「要整你太容易了」。

至於整個中美關係的近期發展，時殷弘分析，舊金山峰會以後，防止中美軍衝突已經取得了「顯著的效果」。他歷數舊金山峰會之後的台海、東海、南海的局勢指出，期間美國至少有17項重大或者重要的軍事行動針對中國大陸，大陸至少是12項。

就此他解讀「中國比較審慎」，但所有這些跟烏克蘭戰爭的動向比，遠不如後者重要。特別是在台海局勢上，時殷弘強調「沒有任何跡象表明他們會在任何程度上輕易下決心來進行軍事衝突」。

歐盟 美國 電動

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