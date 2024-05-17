陸住建部：打好保交房攻堅戰、推動消化存量商品住房

大陸政府17日祭出新一波「保交房」政策，大陸住建部副部長董建國表示，保交房工作重點有四方面，包含打好商品住宅專案保交房攻堅戰，防範處置爛尾風險；滿足房地產專案合理融資需求；推動消化存量商品住房；妥善處置盤活存量土地等，切實保障購房人合法權益。

大陸國務院17日上午召開全國切實做好保交房工作視訊會議，要求堅持因城施策，打好商品住房爛尾風險處置攻堅戰，紮實推動保交房、消化存量商品房等重點工作，當中包含表態地方政府得酌情以合理價格收購過剩住房。

大陸國務院17日下午召開吹風會進一步說明保交房相關政策。董建國在會上表示，目前房地產市場供需關係發生了重大變化，部分在建已售的商品住宅專案面臨交付困難，如果已售出的房屋項目爛尾，將嚴重損害購屋人合法權益，影響房地產市場平穩健康發展。因此，保交房工作重點有四：

一是打好商品住宅專案保交房攻堅戰，防範處置爛尾風險。依照市場化、法治化原則，分類處置（一項目一策）在建已售未交付的商品住宅項目，推動項目建設交付，切實保障購屋人合法權益。

二是進一步發揮城市房地產融資協調機制作用，滿足房地產專案合理融資需求。城市政府推動符合「白名單」條件的項目「應進盡進」，商業銀行對合規「白名單」項目「應貸盡貸」，滿足在建項目合理融資需求。

三是推動消化存量商品住房。城市政府堅持「以需定購」，可以組織地方國有企業以合理價格收購一部分存量商品住房用作保障性住房。

四是妥善處置盤活存量土地。目前尚未開發或已開工未竣工的存量土地，透過政府收回收購、市場流通轉讓、企業繼續開發等方式妥善處置盤活，推動房地產企業緩解困難和壓降債務，促進土地資源高效利用。

針對房地產融資，董建國表示，今年1月建立房地產融資「白名單」以來，大陸全國297個地級以上城市已經建立了房地產融資協調機制，這個機制要在保交房工作中發揮好牽頭協調推進的有力作用。

針對消化存量商品住房，人行副行長陶玲表示，人行將設立3,000億元人民幣保障性住房再貸款，依照「政府主導、市場化運作」的思路，由人行提供低成本再貸款資金，激勵21家全國性銀行機構依照市場化原則，向城市政府選定的地方國營企業發放貸款，支持以合理價格收購已建成未出售的商品房，用作保障性住宅。預計將帶動銀行貸款5,000億元。

針對盤活存量土地，大陸自然資源部副部長劉國洪表示，在土地收回、收購後，將可用於興建保障性住宅，還可用於興建公共配套服務設施，改善週邊住宅配套條件等。具體來看，政府將透過地方政府專款債券等加大資金支持；並給予保障性住房稅收優惠；也將簡化土地處理流程，實行「收回－供應」並行辦理，土地使用權權利性質可以根據核准文件變更登記為劃撥土地。