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陸積極打造商業航天產業 中科宇航推2028載人太空旅行

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
廣州商業航天發射企業中科宇航17日宣布其「太空旅行飛行器」計劃在2028年開始載人太空邊緣旅遊。（圖／取自光明網）
廣州商業航天發射企業中科宇航17日宣布其「太空旅行飛行器」計劃在2028年開始載人太空邊緣旅遊。（圖／取自光明網）

廣州商業航天發射企業「中科宇航」17日宣佈其「太空旅行飛行器」將於2027年進行首次飛行，並計劃在2028年開始載人太空邊緣旅遊。

該太空旅行飛行器採用單級火箭和旅遊艙的組合形式，每次飛行可搭乘7名乘客，據路透報導，每人每次的門票為人民幣200萬至300萬元（合約新台幣890萬至1,338萬元）。

據報導，項目安排每100小時進行一次發射，發射場常備10台太空旅遊飛行器，輪班執行太空旅行體驗。這些飛行器的發射和回收的著陸場，將與航天主題公園、太空體驗館和航天科普教育基地等設施統籌規劃建設。乘客們在飛行前也將在公園接受短期培訓。

中科宇航2018年成立，其第二大股東為中國大陸最大的國家研究機構中國科學院，該公司在酒泉衛星發射中心建造專用發射工位，被認為是大陸第一個為商業用途建造的發射台。

據財聯社報導，大陸商業航天產業今年已發生多筆融資，其中上海垣信衛星拿下人民幣67億元融資（合約新台幣298.7億元），創下中國大陸商業航天產業紀錄，其背後實際控制人為上海市國有資產監督管理委員會。

大陸國務院總理李強3月5日作2024年政府工作報告，當中提及，大力推進現代化產業體系建設，培育新興產業和未來產業，積極打造生物製造、商業航天、低空經濟等「新增長引擎」。中國經營報指出，這是「商業航天」首次被寫入在政府報告中。

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