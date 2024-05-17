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救房市 陸央行宣布下調首付款比例、取消房貸利率下限

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
中國人民銀行17日一口氣連發三項通知救房市，包含下調最低首付款比例、取消個人房貸利率下限，以及下調公積金貸款利率0.25個百分點。（中新社）
中國人民銀行17日一口氣連發三項通知救房市，包含下調最低首付款比例、取消個人房貸利率下限，以及下調公積金貸款利率0.25個百分點。（中新社）

為提振委靡房市，中國人民銀行（大陸央行）17日中午一口氣連發三項通知救市，包含下調最低首付款比例、取消個人房貸利率下限，以及下調公積金貸款利率0.25個百分點，大陸樓市政策迎來重磅調整。

第一，大陸央行降低全國層級個人房屋貸款最低首付比例，將首套房最低首付比例從不低於20%調整為不低於15%，二套房最低首付比例從不低於30%調整為不低於25%。

第二，取消全國層級個人房屋貸款利率政策下限，首套房及二套房貸利率均不再設定政策下限，實現房貸利率市場化。

第三是下調各期限品種房屋公積金貸款利率0.25個百分點。調整後，5年以上首套房公積金貸款利率為2.85%；5年以下（含5年）首套房公積金貸款利率為2.35%。而5年以下（含5年）及5年以上第二套房公積金貸款利率分別調整為不低於2.775%及3.325%。

大陸國務院17日下午召開吹風會說明做好保交房工作配套政策。人行副行長陶玲在會上指出，在上述首付比例、房貸利率政策調整後，各地可因城施策，自主決定轄區內首套房及二套房最低首付比例及房貸利率下限，也可不再設定利率下限。

陶玲表示，目前除北上廣深等8個城市外，其他城市都已選擇執行首套房、二套房最低首付20%、30%的底線政策，此次再次調降首付比例，可降低住戶購屋門檻，有助於提振房屋消費。

至於現行首套房貸利率政策下限為貸款市場報價利率（LPR）減0.2個百分點，二套房為LPR加0.2個百分點，此次將調整不再設置下限。陶玲說，如未來房地產市場供需關係發生較大改變，下限政策也會及時恢復，以調節供需。

大陸國務院17日上午召開「全國切實做好保交房工作」視訊會議，大陸國務副總理何立峰作出部署，要求繼續堅持因城施策，打好商品住房爛尾風險處置攻堅戰，「紮實推動保交房、消化存量商品房等重點工作」。

針對如何消化存量商品房，陶玲表示，人行將設立3,000億元（人民幣，下同）保障性住房再貸款，依照「政府主導、市場化運作」的思路，由人行提供低成本再貸款資金，激勵21家全國性銀行機構依照市場化原則，向城市政府選定的地方國營企業發放貸款，支持以合理價格收購已建成未出售的商品房，用作保障性住宅。

陶玲說，保障性房屋再貸款規模是3,000億元，利率1.75%，期限1年，可展期4次。人行依貸款本金的60%發放再貸款，預計將帶動銀行貸款5,000億元。

陶玲強調，所收購的商品房嚴格限定為房地產企業已建成未出售的商品房；城市政府選定地方國營企業為收購主體，該企業不得涉及地方政府隱性債務，亦不得為地方政府融資平台。此外，城市政府可根據當地保障性住宅需求、商品房庫存水準等因素，自主決定是否參與。人行後續將推出「關於設立保障性房屋再貸款有關事宜的通知」作為正式文件。

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