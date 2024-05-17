大陸推出最強力拯救房市措施 因應危機行動進入新階段

中國大陸當局宣布最強有力的提振房市措施，包括放鬆房貸法規，並鼓勵地方政府從開發商手中買下未出售的房子，轉換成平價住宅；同時將首次購屋者的自備款最低比率從20%降到15%，第二套房的最低自備款比率從30%降到25%。

新華社並引述副總理何立峰的話指出，北京當局將要求地方政府以「合理的」價格買房，轉換成平價住宅。

何立峰表示，「地產業攸關大眾利益，且是經濟發展的重大問題」；必須責成「地方政府、開發商及金融機構的責任」。

何立峰表示，地方政府應買回已經出售但並未開工的建地，或縮減賣地規模，以緩解開發商的資金流量壓力。他並強調，並須推動「三大計畫」，包括平價住宅、城市更新及公共基礎設施。

彭博資訊報導，這些措施是大陸當局迄今最強有力的提振房市政策。由於17日最新數據指出，4月房價單月跌幅為十年來之最，令決策官員意識到問題的急迫性。

易居中國房產研究院主任嚴月金表示，「這是中國空前寬鬆的首付款政策。這意味著政府真正以購屋需求為優先要務」。

這也凸顯出大陸當局因應房市危機行動，進入了新階段。大陸待售住宅存量達到8年來高點，且抗議行動升高，影響社會穩定。由於工程停擺，開發商倒債，約有500萬人可能失業或收入減少。

晨星機構分析師張傑夫表示，這些措施「出乎意料，且對地產股有利」。消息傳出後，上海地產股指數17日一度上漲3.2%，且5月以來已上漲31%；開發商類股上漲3.68%。

人民銀行已經廢除全國性的最低房貸利率規定；第1季銀行業新承作的房貸平均利率為3.69%，是2009年以來最低。

不過這些措施將進一步壓縮國有銀行的獲利率。去年底時，銀行業的淨獲利率降到1.69%的空前低點，比維持合理獲利能力的門檻1.8%低出甚多。

分析師指出，這些措施的效果如何，將看政府如何落實；如果執行不力，則不大可刺激需求及引發結構性的翻轉。