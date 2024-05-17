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平穩房市措施刺激下 中國房企股價又爆升

中央社／ 香港17日電

中國當局今天宣布促進房市平穩發展措施，消息傳來，香港股市的中國大陸房企股價再度爆升，其中雅居樂集團收盤上升22.97%報港幣0.91元。

中國大陸方面近日不斷傳出有利房地產市場的消息，外電昨天引述消息透露，北京方面正考慮要求地方政府參與吸收數以百萬計尚未售出的住宅，相關報導已促使大陸房企股價昨天爆升。

北京方面今天又宣布相關措施，刺激中國大陸房企股價連續兩天的飆漲，其中雅居樂集團繼昨天上升21.31%之後，今天收盤又再大升兩成以上、融創中國收盤也大漲25.85%報1.85元、禹洲集團大漲28.43%報0.131元、萬科企業上升19.37%報6.84元。

在資金的追逐下，恆生指數持續攀升，收盤上升177點或0.91%，收報19553點，全日成交總額為1793億元。

北京 恆生指數

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