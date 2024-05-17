香港使用數位人民幣支付 中國大陸以外首地試點

香港金融管理局今天宣布與中國人民銀行合作擴大數位人民幣錢包在港使用，所有香港居民都可開設帳戶。

據公布，港人可使用手機登記及開設數位人民幣錢包，註冊後，可以使用本地普及的手機轉帳軟體「轉數快」為錢包增值並兌換成人民幣。

金管局表示，數位人民幣錢包餘額上限為1萬元，每筆支付金額不能超過2000元，每日累計支付金額不能超過5000元，每年則不能超過5萬元；錢包同時設有回兌成港幣的功能。

港人除了可以在廣東大灣區各城市使用數位人民幣錢包外，也可以在中國大陸其他試點城市使用。

金管局總裁余偉文表示，香港是中國大陸以外首個開設數位人民幣錢包的地方，當局會繼續與人行緊密合作，逐步擴大數位人民幣的應用範圍，並推動更多零售商戶接受數位人民幣，便利兩地居民跨境零售支付。

數位人民幣是由中國人民銀行發行的數位形式法定貨幣，與實物人民幣1比1兌換，自2019年起在中國大陸多個主要城市試點。