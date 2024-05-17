快訊

不只被毆打虐待…2000名脫北女遭「緩慢處決」！北韓殘忍手段曝光

右手遭絞肉機夾住！高雄赤鬼牛排女員工臉色蒼白 人和機器一起送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

香港使用數位人民幣支付 中國大陸以外首地試點

中央社／ 香港17日電
香港金融管理局今天宣布與中國人民銀行合作擴大數位人民幣錢包在港使用，所有香港居民都可開設帳戶。情境示意圖。（美聯社）
香港金融管理局今天宣布與中國人民銀行合作擴大數位人民幣錢包在港使用，所有香港居民都可開設帳戶。情境示意圖。（美聯社）

香港金融管理局今天宣布與中國人民銀行合作擴大數位人民幣錢包在港使用，所有香港居民都可開設帳戶。

據公布，港人可使用手機登記及開設數位人民幣錢包，註冊後，可以使用本地普及的手機轉帳軟體「轉數快」為錢包增值並兌換成人民幣。

金管局表示，數位人民幣錢包餘額上限為1萬元，每筆支付金額不能超過2000元，每日累計支付金額不能超過5000元，每年則不能超過5萬元；錢包同時設有回兌成港幣的功能。

港人除了可以在廣東大灣區各城市使用數位人民幣錢包外，也可以在中國大陸其他試點城市使用。

金管局總裁余偉文表示，香港是中國大陸以外首個開設數位人民幣錢包的地方，當局會繼續與人行緊密合作，逐步擴大數位人民幣的應用範圍，並推動更多零售商戶接受數位人民幣，便利兩地居民跨境零售支付。

數位人民幣是由中國人民銀行發行的數位形式法定貨幣，與實物人民幣1比1兌換，自2019年起在中國大陸多個主要城市試點。

中國人民銀行 數位人民幣

延伸閱讀

以為在跟同事開會…曾參與北京鳥巢 英知名工程公司遭深偽詐騙損失8億

梅西缺陣港賽 主辦方應賺卻變虧蝕 向國際邁阿密索賠

古天樂劉俊謙「九龍城寨」轟動坎城 吳慷仁柯震東現身

客座評論：禁制願榮光與經貿辦間諜案

相關新聞

香港使用數位人民幣支付 中國大陸以外首地試點

香港金融管理局今天宣布與中國人民銀行合作擴大數位人民幣錢包在港使用，所有香港居民都可開設帳戶

大陸推出最強力拯救房市措施 因應危機行動進入新階段

中國大陸當局宣布最強有力的提振房市措施，包括放鬆房貸法規，並鼓勵地方政府從開發商手中買下未出售的房子，轉換成平價住宅；同...

中國發行首期超長期特別國債 利率2.57%

中國2024年超長期特別國債今天開始發行，首期國債期限30年，發行面值金額人民幣400億元。經過競爭性招標，本期國債確定...

中國表態打好商品樓爛尾樓攻堅戰 人行下調房貸利率

中國全國切實做好保交樓工作視訊會議今天在北京舉行。中國國務院副總理何立峰表示，要打好商品住房爛尾樓風險處置攻堅戰，保障購...

比亞迪福州4S店突大火 大廳燒剩骨架 比亞迪：排除車輛引發可能

據荊州日報冷暖視頻報導，福建福州閩侯縣青口鎮內比亞迪青口4S店16日凌晨發生火災，火勢迅猛，火光沖天並伴有巨響。事發後，...

憂國安 雷蒙多：今秋對中聯網汽車發限制令

美國商務部長雷蒙多15日表示，今年秋季將發布針對中國聯網汽車的管理規則，理由是對美國民眾數據構成國家安全風險。這是美國政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。