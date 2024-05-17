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中國發行首期超長期特別國債 利率2.57%

中央社／ 台北17日電
中國2024年超長期特別國債今天開始發行，首期國債期限30年，發行面值金額人民幣400億元。經過競爭性招標，本期國債確定的票面利率為2.57%。人民幣示意圖。（美聯社）
中國2024年超長期特別國債今天開始發行，首期國債期限30年，發行面值金額人民幣400億元。經過競爭性招標，本期國債確定的票面利率為2.57%。人民幣示意圖。（美聯社）

中國2024年超長期特別國債今天開始發行，首期國債期限30年，發行面值金額人民幣400億元。經過競爭性招標，本期國債確定的票面利率為2.57%。

中國3月宣布今年將發行人民幣1兆元（約新台幣4.46兆元，下同）超長期特別國債，今天迎來首次發行。

中國財政部官網17日公告，本期國債實際發行面值金額400億元，國債期限30年，經招標確定的票面利率為2.57%，2024年5月20日開始計息，招標結束後至5月20日進行分銷，5月22日起上市交易。本期國債為固定利率附息債，利息按半年支付。

北京日報，此前有機構預測，30年期特別國債利率預計在2.4%至2.6%的區間。財政部中國國債收益率曲線顯示，5月16日，30年期限收益率為2.58%。

財聯社報導引述某國有銀行的理財經理表示，「現在不對個人投資者開放5月17日銷售的30年特別國債，在櫃台市場僅對金融機構銷售。什麼時候開放個人投資者額度，還暫未接到通知。」

根據中國財政部先前安排，5月24日還將發行20年超長期特別國債，6月14日發行50年超長期特別國債。

特別國債是指用於特殊用途、支持特定項目而發行的國債。

中國曾經發行過3次特別國債，分別是1998年財政部發行長期特別國債，用於補充國有獨資商業銀行資本金；2007年發行的特別國債，用於購買外匯，作為中國投資有限責任公司資本金；2020年則是抗疫特別國債。

中國3月在政府工作報告提出，為系統解決強國建設、民族復興進程中一些重大專案建設的資金問題，從今年開始擬連續幾年發行超長期特別國債，專項用於國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設。

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