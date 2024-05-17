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中國表態打好商品樓爛尾樓攻堅戰 人行下調房貸利率

中央社／ 北京17日電
中國國務院副總理何立峰表示，要打好商品住房爛尾樓風險處置攻堅戰，保障購房人權益；同時，中國人民銀行與國家金融監管局下調房貸利率。中國新聞社
中國國務院副總理何立峰表示，要打好商品住房爛尾樓風險處置攻堅戰，保障購房人權益；同時，中國人民銀行與國家金融監管局下調房貸利率。中國新聞社

中國全國切實做好保交樓工作視訊會議今天在北京舉行。中國國務院副總理何立峰表示，要打好商品住房爛尾樓風險處置攻堅戰，保障購房人權益；同時，中國人民銀行與國家金融監管局下調房貸利率。

中國房地產市場不振，官方出手救樓救市。據新華社報導，何立峰在會議上表示，商品房庫存較多城市，政府可以按需定購，酌情以合理價格收購部分商品房用作保障性住房。

何立峰又說，相關地方政府應從實際出發，酌情以收回、收購等方式，妥善處置已出讓的閒置存量住宅用地，以幫助資金困難房企解困。

他說，要著力分類推進在建已售難交付商品房項目處置，全力支持應續建項目融資及竣工交付，保障購房人合法權益。

何立峰指出，要繼續堅持因城施策，打好商品住房爛尾風險處置攻堅戰，紮實推進保交房、消化存量商品房等重點工作，繼續做好房地產企業債務風險防範處置。

同時，中國人民銀行（中國央行）、國家金融監督管理總局今天發布通知，宣布下調住房相關貸款利率，並調整最低首付比例。中國決定取消全國首套房及二套房商業性個人住房貸款利率政策下限，兩者的最低首付比例分別調整為不低於15%，以及不低於25%。

通知表示，有關調整為適應中國房地產市場供求關係新變化、民眾對優質住房的新期待，促進市場平穩健康發展。按照因城施策原則，各城市可自主確定首套房及二套房商業性個人住房貸款最低首付比例下限；也可自主確定是否設定房貸利率下限及下限水平。

另外，中國央行發布下調關於個人住房公積金貸款利率通知，決定從5月18日起，下調個人住房公積金貸款利率0.25個百分點。

5年以下（含5年）和5年以上首套個人住房公積金貸款利率分別調整為2.35%和2.85%，5年以下（含5年）和5年以上第二套個人住房公積金貸款利率分別調整為不低於2.775%和3.325%。

中國人民銀行 套房 風險

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