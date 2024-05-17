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陸前4月新屋銷售同比狂減28.3% 官方：建構房地產發展新模式

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸今年前4月新成屋銷售額較去年同期下降28.3%，降幅比第一季擴大0.7個百分點。（中新社）
大陸今年前4月新成屋銷售額較去年同期下降28.3%，降幅比第一季擴大0.7個百分點。（中新社）

大陸國家統計局17日公布，今年前4月大陸房地產開發投資下降9.8%，降幅較第一季擴大0.3個百分點。新建商品房銷售面積年減20.2%，銷售額年減28.3%，降幅也都比第一季擴大，顯示大陸房市仍處頹勢。官方解讀稱，房地產市場持續處於「調整期」。

根據大陸國家統計局數據，新建商品房銷售面積2.93億平方公尺，較去年同期下降20.2%，降幅比第一季擴大0.8個百分點；新建商品房銷售額2.81兆元人民幣，下降28.3%，降幅比第一季擴大0.7個百分點。惟房屋新開工面積下降24.6%，降幅較第一季收窄3.2個百分點。

其中，今年前2月新屋銷售額年減29.3%，第一季曾收窄至年減27.6%，但前4月的數據跌幅再度擴大。

大陸房市不止投資、銷售額數據慘淡，包含商品住宅的房價也在下探。同樣根據統計局17日最新數據，大陸4月70個大中城市新建住宅、二手住宅售價持續下滑，不論月比、年比的降幅均擴大。

大陸國新辦17日上午召開4月國民經濟運作舉行發表會。大陸國家統計局發言人劉愛華解讀稱，今年以來，各地區因城施策，不斷優化房地產政策，「從4月房地產領域主要數據情況來看，房地產持續處於調整期」。

劉愛華表示，下階段，要按照中央政治局會議精神，切實貫徹落實黨中央決策部署，結合房地產市場供求關係的新變化，人民群眾對優質住房的新期待，「統籌研究消化存量（既有）房產和優化增量住房的政策措施，抓緊建構房地產發展新模式」，促進房地產高品質發展。

據了解，大陸國務院在17日上午召開了「全國切實做好保交房工作」視訊會議，商討推進保交樓、消化存量商品房等議題。大陸國務院新聞辦公室下午將召開吹風會，包含住建部、自然資源部、央行、金融監督管理總局等4部門屆時將說明「做好保交房」工作政策與相關配套。

國務院 房地產

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